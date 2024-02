Senzační přestup ve formuli? Hamilton míří do Ferrari, má nahradit Sainze

Lewis Hamilton má přestoupit do Ferrari • Profimedia.cz

Přestupové období dnes vrcholí ve fotbale , největší transferová bomba ale přišla z úplně jiného sportu. Pilot formule 1 Lewis Hamilton má od sezony 2025 vyměnit Mercedes za Ferrari! Britský odborný časopis Autosport uvedl, že jednání jezdce s italskou stájí jsou v pokročilé fázi a dohoda by mohla být oznámena již dnes.

Hamilton loni prodloužil v Mercedesu smlouvu do roku 2025. Podle Autosportu je však možné, že je poslední rok v kontraktu jen opční, takže by devětatřicetiletý Brit mohl v případě dohody s Ferrari jezdit v rudých vozech už od sezony 2025. Stáje ani Hamiltonovi zástupci spekulace nekomentovali.

O zájmu Ferrari o Hamiltonovy služby se mluví už delší dobu. Rodák ze Stevenage však dosud zůstával věrný Mercedesu, v němž působí od roku 2013 a získal s ním šest titulů. Poprvé se stal mistrem světa v roce 2008 v McLarenu.

Od Hamiltonovy porážky v posledním kole finále sezony 2021 v Abú Zabí kralují ve formuli 1 Max Verstappen a tým Red Bull. Dříve dominantní Mercedes je nyní jen v jeho stínu a Hamilton už dvě sezony nepoznal radost z vítězství ve Velké ceně, jímž by rozšířil svou rekordní sbírku 103 prvenství.

Hamiton by podle Sky Sports měl nahradit Španěla Carlose Sainze, jeho parťákem by byl Charles Leclerc. Pokud se informace potvrdí, nadcházejí sezona bude mít o to větší náboj...