Konstruktér si vydělá jako Verstappen. Gamechanger, zní od Aston Martin

Byl hlavním strůjcem úspěšných ér Red Bullu v posledních patnácti letech, od nacházející sezony si ale špičkový konstruktér Adrian Newey plácl s britskou stájí Aston Martin. Podepsal pětiletý kontrakt, který by mu měl vynést i s bonusy okolo třiceti milionů liber, což je suma, o které si kromě Maxe Verstappena a Lewise Hamiltona mohou nechat zdát i závodníci. „Získáváme muže, který je ve svém oboru jeden z nejlepších na světě. Jsem neskutečně šťastný, že se stává součástí našeho týmu,“ prohlásil majitel Aston Martin Lawrence Stroll.

Když Newey vycítil, že potřebuje změnu, od května měl dostatečný čas k přemýšlení o své budoucnosti. Mohl odejít do zaslouženého důchodu a zbytek života si užívat na luxusní jachtě společně s manželkou Amandou, avšak srdce poručilo jinak.

„Opravdu jsem neměl ponětí, co budu dělat dál. Se ženou jsme se rozhodli, že si na chvíli dám pauzu. Pak jsem si ale řekl, že se přece nebudu nudit nicneděláním. Rozhodl jsem se zůstat u strojů, u motorsportu, to je můj život. Poté už to bylo pouze o tom, který tým si vyberu,“ popisoval Newey.

Pětašedesátiletý Brit neměl o nabídky nouzi. Jakmile konec v Red Bullu potvrdil, začaly okolo něj kroužit ostatní týmy. Enormní zájem projevilo Ferrari, ozval se i Williams, kde už v devadesátých letech působil. S interesem přispěchal také Alpine Renault, jenže to už bylo pozdě. Génius královny motorsportu kývnul majiteli Strollovi, od března příštího roku se stane akcionářem i vedoucím technického partnera.

„Byl jsem skutečně poctěn, že se na mě obrátily různé týmy, ale pro Aston Martin jsem se rozhodl díky Lawrencově vášni, nadšení a odhodlání. Nabídka partnerství i získání akcií pro mě bylo lákavé,“ přiznal rodák z Colchesteru.

Značka Aston Martin si mne ruce, získala totiž muže, který se podílel na 25 jezdeckých a týmových titulech. „Je to fantastická zpráva. Něco, v co jsme dlouho doufali. Máme tady důležitý bod naší historie, získáváme gamechangera,“ radoval se v podcastu F1 Nation ambasador týmu Pedro de la Rosa, který při své jezdecké kariéře s Neweym spolupracoval v McLarenu.

„Rozhodl se pro nás, protože viděl správné ingredience k sestavení fungujícího kolektivu,“ básnil Španěl, jenž zároveň připustil, že nějakou dobu může trvat, než se změna ukáže. „Nemůžeme si myslet, že hned v roce 2025 začneme vyhrávat, chce to čas. Ale o rok později pak nastanou změny v předpisech, tam už může mít Adrian silný vliv,“ dodal de la Rosa.

Newey nemá rád, když se o něm nahlas hovoří. Skromný chlapík nikdy nevyhledával pozornost médií a ani netoužil po zaslouženém uznání. Vždy se snažil naplno soustředit na svou práci, při níž nechával mluvit činy.

Ve formuli 1 se pohybuje od roku 1980. Krátce poté, co vystudoval Univerzitu v Southamptonu, se podílel na konstrukci vozu pro tým Fittipaldi. Později působil v March/Leyton House, Williamsu, McLarenu a od sezony 2006 se stal významnou tváří Red Bullu.

Mezi lety 2010 až 2013 sestavil téměř dokonalý vůz, v němž se čtyřikrát v řadě radoval z titulu mistra světa Němec Sebastian Vettel. Další snová doba stáje z Milton Keynes trvá od roku 2021, kdy začal kralovat Max Verstappen. „V Red Bullu jsem zažil krásné časy, ale teď mě čeká nová výzva, na kterou se těším,“ pověděl Newey.

Aston Martin se chce zařadit mezi absolutní špičku, letos mu patří v Poháru konstruktérů pátá pozice se ziskem 74 bodů. Padesát z nich získal mazák Fernando Alonso, o zbytek se postaral Kanaďan Lance Stroll.