F1 míří do Baku. McLaren může do čela, podruhé vyjede britský talent

Královna motorsportu se vrací do Asie po sedmi závodech, které se odjely na evropském kontinentu. Z kalendáře roku 2024 zbývá ukrojit jen osm Grand Prix, v nichž bude Max Verstappen hájit 62bodové vedení před svým největším vyzyvatelem Landem Norrisem. Důležitý krok k obhajobě může udělat právě v Ázerbájdžánu, kam formule 1 zavítá poosmé. Třikrát v řadě se v Baku radoval Red Bull, loni byl na šestikilometrovém okruhu nejrychlejší Sergio Pérez. Na co se těšit při dalším závodním víkendu?

Sám si představoval, že nizozemského šampiona Maxe Verstappena bude vzhledem k současné síle McLarenu dotahovat rychleji. Ostatně před dvěma týdny v italské Monze startoval Lando Norris z prvního místa, jenže nakonec se musel spokojit jen s „bronzovou“ pozicí. Z původně plánovaných 25 bodů jich získal pouze 16, což se v konečném součtu může jevit jako velká čára přes rozpočet. Zvlášť, když Verstappen dojel až šestý. „Mým cílem je vyhrát každý závod, to se mi ale naposledy nepovedlo kvůli pár hloupostem. V posledních týdnech máme skvělé tempo, takže stále věřím, že to dokážeme urvat,“ hlásil odhodlaný Norris, který se čtyřikrát z uplynulých pěti závodů objevil na stupních vítězů. Zatím ale vyhrál jen v Miami a Nizozemsku.

Očekává se změna na čele Poháru konstruktérů

Momentálně nejlepší vůz? Bezpochyby McLaren, který ale v Monze propásl jedinečnou příležitost. Překvapivě se radoval Charles Leclerc z Ferrari, jehož taktika s jednou zastávkou v boxech slavila úspěch. „Možná je pro nás špatná zpráva, že minule bylo Ferrari stejně konkurenceschopné jako my. Na druhou stranu je to ale dobře, protože najednou tady máme víc týmů, které mohou obírat Red Bull,“ hledal pozitiva šéf McLarenu Andrea Stella v rozhovoru pro web RacingNews365. Bitva o Pohár konstruktérů bude vzrušující. V čele zůstává Red Bull, jehož náskok na McLaren se ale smrsknul na rozdíl pouhých osmi bodů. Nesmí se podceňovat ani Ferrari, které ztrácí na Rudé býky jen 39 bodů. Je to velká změna oproti minulému roku, v němž Red Bull už na konci září obhájil vítězství s nedostižným náskokem 318 bodů. Pokud by se McLarenu povedlo obrat dokončit, v Poháru konstruktérů by zvítězil poprvé od sezony 1998. To se ještě v jeho barvách po tratích proháněli David Coulthard a Mika Häkkinen.