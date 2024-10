Double Ferrari zastínil kontroverzní souboj hvězd. Šéf McLarenu zuřil

Byť si Ferrari suverénním způsobem dojelo pro první double v sezoně, téma číslo jedna bylo po Velké ceně USA úplně jiné. Zájem médií přitáhla kontroverzní situace, do které se namočili elitní jezdci celkového pořadí. Souboj Maxe Verstappena s Landem Norrisem ze samotného závěru zvedl ze židle, rozvířil vody a nechal vzplanout emoce. Brit se sice na trati před Nizozemce dostal, kvůli pětisekundové penalizaci však stejně skončil za ním. „Způsob, jakým komisaři zasáhli do tak krásné Grand Prix, byl nevhodný. Oba vozy byly mimo trať, takže oba získaly výhodu. Toto rozhodnutí nás stálo závod i pódium,“ kroutil hlavou šéf McLarenu Andrea Stella.

Rušno bylo hned po startu. Při nájezdu do úvodní zatáčky druhý Max Verstappen zaútočil a chytře vytlačil z ideální stopy vítěze sobotní kvalifikace Landa Norrise. Toho využil Charles Leclerc, který uzmul vedení a poté před sebe nepustil ani parťáka Carlose Sainze. Obrovskou zápletku přinesla až bitva o bronzový stupínek.

Když se zhruba jedenáct kol před cílem přiblížil Norris k Verstappenovi, trojnásobný mistr světa dlouho odolával. Očekávaný souboj přišel až v 52. kole, kdy si jezdec McLarenu před levotočivou zatáčkou najel k pravé straně a spustil ofenzivu. Obě formule vyjely z trati, Norrisova však daleko viditelněji.

„Musí mi to místo vrátit zpátky,“ spustil Verstappen do vysílačky. „On taky vyjel z trati, takže je to jasné,“ kontroval Norris.

Následně mělo napilno ředitelství závodu, které muselo rozklíčovat složitou situaci během pár minut. Až v posledním kole komisaři rozhodli o pětisekundové penalizaci pro Norrise za opuštění trati a získání výhody. Brit přijel do cíle s náskokem čtyř sekund, což na Verstappena nestačilo. Red Bull tak mohl slavit. „Chápu, že v McLarenu jsou frustrovaní, ale pravidla jsou pravidla,“ měl jasno šéf „rudých býků“ Christian Horner.

„Jsem si jistý, že až Lando vystoupí z vozu a sundá si rukavice, bude pro něj těžké jít směrem k FIA na měření a vážení,“ glosoval komentátor BBC Harry Benjamin.

A měl také pravdu. Ačkoliv Norris konkrétní nebyl, bylo znát, že verdikt nesl nelibě. „Vy víte, že mám své názory, ale nemusím je tady říkat. Nechám stewardy, ať dělají svou práci. Pro nás to byl závod, při kterém jsme se hodně naučili a ještě se naučíme,“ mínil Norris.

Verstappen byl daleko spokojenější, při povídání s Leclercem a Sainzem sršel úsměvem, avšak inkriminovanou situaci popsal jen velmi stroze: „Mám na to svůj názor, který nemusím říkat, protože to za mě řekli sportovní komisaři.“

„Byl to docela těžký závod. Neměl jsem tempo na útok a bojoval jsem s brzděním, což mi ztěžovalo bránění. Každopádně být na stupních vítězů je pro nás dobrý výsledek,“ pokračoval Verstappen.

Možná ani sám nečekal, že ve Spojených státech svůj náskok na prvním místě celkového pořadí ještě zvýší. Po vítězství v sobotním sprintu zdolal Norrise i v hlavním závodě, pět podniků před koncem sezony je tak v 57bodovém trháku.