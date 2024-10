Van Dammova škola karate v Česku? Akční hrdina se vrací na Noc s legendou

Hollywoodský herec v partnerství s českým týmem? Debut Jean-Clauda van Damma na tuzemské show Noc s legendou odstartoval další projekty s VDN Promo, která spolupracuje s domácími hvězdami Jaromírem Jágrem, Attilou Véghem a dalšími. „O natočení filmu jsme se bavili. On má ale už podepsaný kontrakt s jedním světovým filmovým režisérem. Aktuálně řešíme, zda bychom s ním mohli spolupracovat jako evropský štáb, aby nemusel lítat přes oceán,“ vypráví Petr Větrovský, režisér a promotér.

Jak se vyvíjela spolupráce s Van Dammem po Noci s legendou?

„Po skončení akce jsem mockrát přemýšlel, že by byla velká škoda, kdyby to jednou akcí, která nám přinesla tolik zkušeností, skončilo. Vím, kolik času a úsilí je potřeba, aby se nějaká vaše nabídka vůbec dostala k těm největším hvězdám Hollywoodu na stůl… Když už jsme tedy kontakt navázali, nechtělo se mi jen tak přestat. Jednoho dne mě pak napadlo, že bychom mohli získat zastoupení na Jean-Claudovi memorabilia. Napsal jsem tedy jeho zástupcům, zda bychom se domluvili na spolupráci a podepsání kolekce replik z jeho filmů. Za pár dní mi přišla odpověď. Souhlasil, musel jsem za ním ale hned na druhý den zmobilizovat tým a letět do Belgie.“

Bylo jednání s ním jednodušší díky vzájemné zkušenosti ze spolupráce z minulého roku?

„Ano. Abych řekl pravdu, když jsem na něj čekal za dveřmi, cítil jsem napětí. Držím si v sobě totiž vzpomínky na dobu, kdy jsem po revoluci poprvé viděl jeho akční bijáky. Bylo to ale ohromně příjemné setkání, stále vzpomínal na Prahu a prosil mě, abych ho do Čech opět vzal. Můžu prozradit, že už řešíme data na další společnou akci, byť nebude v Praze. Jsou ve hře ale i další projekty.“

Jedna z divizí vaší společnosti produkuje filmové dokumenty. Je právě snímek o Van Dammovi jedním z těchto projektů?

„Bavili jsme se o tom. On má ale už podepsaný kontrakt s jedním světovým filmovým režisérem. Aktuálně řešíme, zda bychom s ním mohli spolupracovat jako evropský štáb, aby nemusel lítat přes oceán. To by pro nás byla obrovská škola. Dalším projektem je karatistická akademie v Čechách. Jednu už má v Americe a možná i v Belgii. Jsem nadšený, protože Jean-Claude sám s takovými nápady přichází a oslovuje přímo nás, protože věří naší práci.“

Začíná tak dlouhodobé partnerství, které přesahuje dosavadně vedený formát Noc s legendou?

„Myslím, že ano. Může to být vstup naší firmy na mezinárodní scénu. Spolupráce s Jean-Claudem, který patří mezi nejvýraznější akční hrdiny filmové historie, nás ohromně učí. Jsem takový snílek a vím, že se mi teď bude spousta lidí smát, ale chtěl bych, aby VDN Promo působilo v Hollywoodu. Na posměch jsem zvyklý. Řada mých snů se však vyplnila, a tak ani tohle nepovažuji za nepředstavitelné.“

Plánujete akci s Van Dammem ještě na tento rok?

„Ano. Chceme ho v řádech týdnů dojednat a oznámit. Pak spolu budeme pokračovat ještě dalšími akcemi v příštím roce.“

Nebude se tak obsah akcí opakovat?

„Nutně si nemyslím, že musí být obsah jiný. Bude se přeci odehrávat v jiném městě. Samozřejmě to budu chtít dramaturgicky obohatit a pozměnit.“

Prozradíte, kde budete příští Noc s Van Dammem pořádat?

„Zatím nemohu. Ještě o tom jednáme.“