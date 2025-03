Verstappen stojí před další výzvou. McLaren si pojistil hvězdu a Hamilton je nažhaven

Hon na pilného sběratele titulů se naplno rozbíhá. Sesadí někdo Maxe Verstappena z trůnu? Takovou otázku nadhazují fanoušci, experti i sami piloti. Po více než tříměsíční odmlce je znovu aktuální, nedělní Velkou cenou Austrálie (5:00 SEČ) se totiž rozkmitá nová sezona formule 1. S velkými ambicemi do ní vstupuje McLaren, který zkraje týdne oznámil důležitou novinu.

Britská stáj vybojovala díky povedené druhé polovině minulé sezony Pohár konstruktérů. Blyštivou týmovou trofej uzmula poprvé od roku 1998. Na výkony Miky Häkkinena a Davida Coultharda po více než čtvrt století úspěšně navázali Lando Norris s Oscarem Piastrim, jenž má v kapse novou smlouvu.

Těsně před domácí Grand Prix si Piastri plácl s týmovým šéfem Stellou. Zdroje Sky Sports hovoří o tom, že kontrakt má platit až do roku 2028. Třiadvacetiletý Australan dostal odměnu za minulou sezonu, v níž skončil v celkovém pořadí čtvrtý za Maxem Verstappenem, parťákem Norrisem a Charlesem Leclercem z Ferrari. Hned o pět míst tak vylepšil své finální postavení z nováčkovského ročníku.

„Je skvělé vědět, že jsem součástí dlouhodobé vize McLarenu,“ libuje si Piastri. „Tým v mé služby věřil, už když jsem podepsal před třemi lety první smlouvu. Během posledních dvou sezon jsme se vydali na takovou cestu, abychom stáj pomohli vrátit na úplný vrchol.“

Nejbližší budoucnost má McLaren vyřešenou, Norrisův současný kontrakt totiž vyprší až po sezoně 2027. „Je pro nás naprosto zásadní tuto dvojici udržet. Věřím a doufám, že také v nadcházejících letech budeme bojovat o nejvyšší pozice,“ hlásí odhodlaný generální ředitel Zak Brown.

„Máme nejlepší sestavu jezdců ve formuli 1. V minulých dvou letech jsme moc dobře viděli, jak velkou výhodu nabízí Oscar. Ostatně proto jsme ho podepsali,“ odkrývá důležitý představitel McLarenu. „Kromě toho, že je neuvěřitelně talentovaný řidič, je také po stránce pracovní morálky a kulturního přizpůsobení skvělý. Bylo velmi snadným rozhodnutím ho prodloužit.“

Verstappen se těší na Lawsona

Loňským úspěchem se jezdci McLarenu vklínili mezi užší skupinku favoritů. Jejich tlaku bude mimo jiné odolávat i Max Verstappen, čtyřnásobný světový šampion, jenž by počtem titulů rád dorovnal Argentince Juana Manuela Fangia.

„Těším se na zjištění, jak konkurenceschopní letos budeme. Poté, co si uděláme obrázek o tom, jak na tom jsme, si můžeme začít nastavovat cíle,“ ví hvězdný Nizozemec.

Red Bull bude potřebovat pravidelný bodový příděl i od Liama Lawsona, který po skončení uplynulé sezony nahradil Mexičana Sergia Péreze. „Na spolupráci s Liamem se moc těším, ale myslím si, že se už těšíme všichni. Loni jsme zažili spoustu skvělých momentů, ale i pár těžkých chvil. Doufám, že teď budeme o něco stabilnější,“ přeje si Verstappen.

Do hry o titul se výrazně hlásí také Ferrari. Slavná italská značka zlanařila do svých řad sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona, jenž změnil týmovou kombinézu po dvanácti letech. Dávná dětská přání si teď bude plnit v Maranello.

„Když jsem viděl tu vášeň uvnitř týmu a vše pod jednou střechou, tak si myslím, že máme absolutně všechny ingredience na vítězství,“ míní Hamilton. „Snažíme se všechno nastavit, abychom to stihli doladit na první závod. Nechceme, aby nám to trvalo třeba šest měsíců. Do přípravy investujeme velké množství úsilí a snažíme se urychlit vzájemné poznávání. Musím vědět, jak ostatní pracují.“

Mládí vpřed

Čerstvě čtyřicetiletý Brit bude i v této sezoně druhým nejstarším mužem na startovním roštu. Fernando Alonso je ještě o tři a půl roku starší, nálepku zkušených matadorů mají i sedmatřicetiletý Nico Hülkenberg či třicetiletý Carlos Sainz, který právě Hamiltonovi musel uvolnit místo.

Daleko víc se to ale v současné formuli 1 hemží mladíky. Pouze jedenáct startů stačilo Novozélanďanovi Lawsonovi k posunu do Red Bullu, těžkou písemku bude skládat i osmnáctiletý Andrea Kimi Antonelli v Mercedesu. Bez zkušeností s nejvyšší úrovní vstupují do sezony i Isack Hadjar (Racing Bulls) s Gabrielem Bortoletem (Sauber). Alespoň jeden start mezi světovou elitou už mají za sebou Oliver Bearman (Haas) a Jack Doohan (Alpine).

Francouzská stáj ještě mladíka pořádně neprověřila, avšak už nyní se v zákulisí nahlas spekuluje o Doohanově předčasném konci. Proč? Důvodem je rezervní jezdec Franco Colapinta, v jehož služby šéfové vkládají větší důvěru. „Doohan si bude myslet, že má omezený čas. Když mluvím s lidmi, cítí to stejné. On musí podat výkon, a pokud ho nepodá proti Pierru Gaslymu, tak skončí,“ myslí si bývalý jezdec Johnny Herbert.

Doohan musí přesvědčit co nejdříve, jinak brzy zamává.

Týmy a jezdci v sezoně 2025

McLaren - Lando Norris (Velká Británie), Oscar Piastri (Austrálie)

Ferrari - Charles Leclerc (Monako), Lewis Hamilton (Velká Británie)

Red Bull - Max Verstappen (Nizozemsko), Liam Lawson (Nový Zéland)

Mercedes - George Russell (Velká Británie), Andrea Kimi Antonelli (Itálie)

Aston Martin - Fernando Alonso (Španělsko), Lance Stroll (Kanada)

Alpine - Pierre Gasly (Francie), Jack Doohan (Austrálie)

Haas - Esteban Oocn (Francie), Oliver Bearman (Velká Británie)

Racing Bulls - Júki Cunoda (Japonsko), Isack Hadjar (Francie)

Williams - Alexander Albon (Thajsko), Carlos Sainz (Španělsko)

Kick Sauber - Nico Hülkenberg (Německo), Gabriel Bortoleto (Brazílie)