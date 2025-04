Potíže s DRS i brzdovým ventilem, Russell je v nejistotě. Piastri v Bahrajnu dominoval

Nuda jako před týdnem? Ani omylem. Formule 1 nabídla v Bahrajnu daleko záživnější podívanou než naposledy v Japonsku. Suverénní vítězství slavil Oscar Piastri z McLarenu, daleko víc však zaujal závěrečný boj o druhé místo mezi Georgem Russellem a Landem Norrisem. Ačkoliv pilot Mercedesu svou pozici uhájil, nad jeho druhým místem visel po závodě otazník. Proč vůbec nejistoty vznikly? Kvůli podivným problémům se systémem DRS.

Do čtvrté Grand Prix sezony vstupoval v nejlepší výchozí pozici Oscar Piastri, jenž vyhrál sobotní kvalifikaci. Od úvodních kol si počínal jistě. Z míry a rychlého tempa jej nevyvedl ani safety car, který vyjel krátce po polovině závodu kvůli úlomkům na trati. Piastriho triumf byl jednoznačný, Australan porazil druhého Georgea Russella o více než patnáct sekund.

„Je skvělé, že jsme tady dosáhli tohoto výsledku. Raději bych tam safety car neměl, ale byl jsem si jistý, že tempo mám dobré. Očekával jsem, že se mi restart povede. Vyhrát kvalifikaci a pak i hlavní závod? Byl to neuvěřitelný víkend, práci jsme dokončili ve velkém stylu,“ radoval se Piastri z druhého vítězství v sezoně při své jubilejní padesáté kariérní Grand Prix.

Velké věcí se v závěru děly až za ním. Zhruba tři kola před koncem zahájil Lando Norris útok na Russella, jenž se ocitl v obrovských potížích nejen kvůli otevřenému systému DRS. „Cítil jsem, že to mám pod kontrolou, ale pak najednou došlo k selhání lanka u brzdového ventilu. Pedál nešel dobře a já nevěděl, co se děje. Ani volant nefungoval správně, takže bylo těžké udržet Landa za sebou,“ popisoval Russell.

„V jednom kole jsem pak kliknul na přepínač a DRS se otevřel. Hned jsem ho zase zavřel. Rozhodně jsem nic nezískal, spíše jsem ztratil, než abych získal,“ komentoval Brit nečekané potíže.

Rozhodující manévr si Norris připravil na cílovou novinku v nájezdu do posledního okruhu, jenže Russell se rozhodit nenechal. Krajana si učebnicově pohlídal a šachovnicovou vlajkou projel jako druhý v pořadí. I přesto byl po závodě v nejistotě, potíže s DRS totiž prošetřují komisaři.

„George odvedl dobrou práci. Myslel jsem si, že bych na konci mohl před něj, ale bránil se dobře,“ pochválil Norris. „Z mé strany to byl ale chaotický závod. Jsem zklamaný, že jsem pro McLaren nepřivezl double. Bylo by to bylo krásné,“ zasnil se elitní jezdec celkového pořadí.

Velká cena Bahrajnu, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Sáchiru:

1. Piastri (Austr./McLaren) 1:35:39,435, 2. Russell (Brit./Mercedes) -15,499, 3. Norris (Brit./McLaren) -16,273, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -19,679, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) -27,993, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -34,395.

Nejrychlejší kolo: Piastri.

Průběžné pořadí MS (po 4 z 24 závodů): 1. Norris 77 b., 2. Piastri 74, 3. Verstappen 69, 4. Russell 63, 5. Leclerc 32, 6. Antonelli (It./Mercedes) 30

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 151 b., 2. Mercedes 93, 3. Red Bull 71, 4. Ferrari 57, 5. Haas 20, 6. Williams 19.