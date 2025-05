Taktické bitvy a minimum předjíždění. V Monaku kraloval Norris: Byl jsem trochu nervózní

Projíždět uličkami Monte Carla bez jediného většího zaváhání? Nic zrádnějšího ve formuli 1 nenajdete. Lando Norris ale složité chvíle ustál a v Monaku oslavil své šesté kariérní vítězství. Tlak domácího Charlese Leclerca z Ferrari si v závěru pohlídal, k týmovému parťákovi Oscaru Piastrimu se navíc v celkovém pořadí přiblížil na rozdíl pouhých tří bodů. „Je to sen,“ radoval se Norris poté, co mu americký herec Patrick Dempsey zamával šachovnicovou vlajkou.

Nádherná panoramata, dechberoucí záběry, slunečné počasí, azurové moře nebo majestátné stavby. To je Monako, ráj světových miliardářů, dovolenková destinace celebrit a v neposlední řadě hostitel jednoho z podniků formule 1. Jeho městská trať se však v mnoha ohledech vymyká tomu, co královna motorsportu obvykle nabízí. Předjíždění je kvůli úzkým uličkám tabu, prim tak hrají týmové strategie a čekání na chyby.

Ředitelství závodu si v letošním roce připravilo novinku. Nařídilo pravidlo, aby během Grand Prix museli všichni jezdci vystřídat tři různé sady pneumatik, což v překladu znamená dvě povinné zastávky v boxech. Co bylo účelem tohoto nařízení? Snaha o dramatičtější a zábavnější podívanou.

To se však úplně nepovedlo, konečné pořadí se oproti sobotní kvalifikaci měnilo jen nepatrně. V monackém království slavil Lando Norris. Britský pilot zvládl všechna krizová kola, při nichž měl v patách Charlese Leclerca. Pod dozorem své maminky Ciscy Waumanové zapsal druhý vavřín v sezoně.

„Je to úžasný pocit, byl to totiž dlouhý a vyčerpávající závod. V poslední čtvrtině jsem byl trochu nervózní, ale zvládl jsem to a vyhráli jsme. Nezáleží na tom, jak vyhrajete. S pole position a hlavním závodem to byl skvělý víkend,“ radoval se vítěz.

Přitom až do předposledního kola držel vedení Max Verstappen se svým Red Bullem, nizozemskému šampionovi však jeden povinný pit stop stále chyběl. Čekal na chyby soupeřů a možný safety car... Jenže marně.

„Konec byl opravdu nejhorší. Celý závod jsem měl docela pod kontrolou, ale Max byl vpředu a já věděl, že Charles bude chtít tlačit. Snažil jsem se za Maxem držet trochu s odstupem, abych mohl zabrat, kdy jsem potřeboval. Nakonec se to vyplatilo,“ odfrkl si Norris.

Velká cena Monaka, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Monte Carlu:

1. Norris (Brit./McLaren) 1:40:33,843, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -3,131, 3. Piastri (Austr./McLaren) -3,658, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -20,572, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) -51,387, 6. Hadjar (Fr./Racing Bulls) -1 kolo.

Průběžné pořadí MS (po 8 z 24 závodů): 1. Piastri 161, 2. Norris 158, 3. Verstappen 136, 4. Russell (Brit./Mercedes) 99, 5. Leclerc 79, 6. Hamilton 63.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 319, 2. Mercedes 147, 3. Red Bull 143, 4. Ferrari 142, 5. Williams 54, 6. Haas 26.