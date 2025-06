Odchody a napětí ve Ferrari? Přestaňte si vymýšlet, žádá Hamilton. Šéfa se zastává

Před startem sezony patřilo Ferrari společně s McLarenem a Red Bullem k hlavním adeptům na jezdecký titul a vítězství v Poháru konstruktérů. Vždyť v minulém roce ztratilo v týmové soutěži na první McLaren jen čtrnáct bodů. Nicméně teď, po devíti z celkových čtyřiadvaceti závodů, činí jeho ztráta na britskou stáj téměř 200 bodů.

Vozy Charlese Leclerca a Lewise Hamiltona zkrátka na McLareny Oscara Piastriho a Landa Norrise nestačí. Z úvodních sedmi Grand Prix byl Leclerc na bedně jen v Saúdské Arábii, výraznější zlepšení se dostavilo až v Evropě. Doma v Monaku dojel sedmadvacetiletý jezdec druhý, ve Španělsku pak třetí.

I přesto hází Ferrari už v půlce června mistrovské ambice do koše. Čekání slavné italské značky na Pohár konstruktérů se protahuje, v příštím roce dovrší plnoletost. Individuální titul slavil v červené kombinéze naposledy Kimi Räikkönen v roce 2007.

Věci nejsou perfektní, tvrdě pracujeme

Náruživí fanoušci se tak zcela oprávněné ptají: ‚Kdo za to může?‘ Sama italská média začala spekulovat o předčasném konci týmového šéfa Frédérica Vasseura. Ten se ale dočkal zastání od nejslavnější a možná i nejdůležitější tváře.

„Věci nejsou perfektní, ale v pozadí tvrdě pracujeme. Já jsem tady pro to, abych pracoval s týmem a také s Fredem. A já Freda tady chci. Věřím, že právě on je člověk, který nás dovede na vrchol,“ líčí Hamilton.

„Většina lidí ani neví, co všechno se v pozadí děje. Často to není jednoduché a neprobíhá to hladce, ale my víme, že práce je před námi hodně. Samozřejmě se musíme popasovat i s velkým tlakem, protože vyhrávat chceme,“ pokračuje čtyřicetiletý veterán.

Muž, jenž počtem titulů v historických tabulkách dorovnal před pěti lety Michaela Schumachera, opustil po dvanácti letech Mercedes, aby vkročil za ohromnou výzvou. Odmala si angažmá ve Ferrari vysnil.

Hamilton: Ve Ferrari jsem teprve začal

Zkraje sezony se ale trápí. Ví to on, ví to všichni ostatní. Hamiltonovým nejlepším letošním výsledkem je čtvrté místo z Imoly. Občas působí podrážděným a nasupeným dojmem. Je tak ve hře, aby Ferrari navzdory víceletému kontraktu předčasně opustil?

„Prosím, přestaňte si vymýšlet,“ vyzývá Hamilton. „Všem, kteří takové příběhy píší, říkám, že ve Ferrari jsem teprve začal. Je to běh na dlouhou trať. Není pochyb o tom, kde se nacházím a čeho chci s tímto týmem dosáhnout. Prosím, přestaňte si vymýšlet,“ opakuje.

Před nedělní Velkou cenou Kanady se rojily spekulace i okolo jeho parťáka Leclerca, který měl údajně svoji budoucnost zvažovat. „Když jsem to slyšel, byl jsem překvapený. Nemám tušení, odkud se takové zvěsti berou. Raději bych je ignoroval,“ hlásí dlouholetá opora.

„Pořád říkám, jak moc tento tým miluji a jak moc ho chci dostat na vrchol,“ poukazuje. Fámy okolo Ferrari nechápe. „Máme vizi, kterou sdílíme. Já, Lewis i Fred. Jaká ta vize je? Vrátit se k vítězství. Pracujeme na tom, abychom to uskutečnili. To je náš plán, kterého se budeme držet. S aktuální situací absolutně nejsme spokojeni, ale musíme najít tu vynikající věc, kterou našel třeba McLaren,“ dodává Leclerc.