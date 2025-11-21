Ve Zlíně dál vládne Pravda a blbá nálada. Fanoušci chtějí návrat Hamrly: Zbytečné téma
Jeden z největších favoritů Maxa ligy je v herním i výsledkovém rozkladu. Kritika se valí na manažery Jana Pravdu s Janem Srdínkem a také na zlínského primátora Jiřího Korce, jelikož město je hlavním sponzorem klubu a vlastníkem 49 procent akcií. Mezitím se mění hráči, jako dosud poslední dorazil útočník Přemysl Svoboda, odstavený v Litoměřicích.
Ve Zlíně je blbá nálada. Fanoušci během posledního domácího duelu s Táborem vyvěsili transparent, požadující odchod sportovního manažera Jana Srdínka. Doprovodili to i pokřikem. Většině nesedí ani Jan Pravda na pozici generálního manažera Beranů. Navíc jde o blízkého kamaráda a obchodního partnera primátora Jiřího Korce. Společně vlastní spolek Gymnastika Zlín.
Aktuálně ovšem nehrozí, že by někdo z nich byl ze své funkce odvolán. „Současné vedení má důvěru,“ vzkázal Korec. „Výkony na ledě podávají hráči a podmínky, které jim vytváří vedení klubu, jsou nadstandardní. Bohužel ve výkonech se tato péče neprojevuje,“ připustil poté, co nezabrala ani prapodivná výměna trenérů.
Duo Martin Janeček – Martin Hamrlík „nakoplo“ mužstvo tak, že prohrálo všechny čtyři zápasy pod novým vedením a natahuje krizi, do které upadli Holík a spol. za éry Jána Pardavého s Richardem Kapušem. Kdyby to mělo takhle pokračovat, dojde k další rošádě. „Nikdo neříká, že toto řešení je definitivní,“ upozornil první muž radnice.
Na jeden impulz navazuje druhý, ale reálně se nic nemění. Mužstvo na ledě nefunguje, protivníci mají lehčí nohy, jsou silnější v soubojích, šikovnější v koncovce a často mají i lepšího gólmana. Proto je předpokládaný adept na triumf v Maxa lize tři body od posledního místa, které zatím okupuje béčko Pardubic.
Finance? Klub je zdravý, říká primátor
Nervozita stoupá a strádající soubor prochází dalšími obměnami. Během týdne se v kabině hlásili tři nováčci. Po obránci Davidu Aubrechtovi z Liberce a útočníkovi Pavlu Kordulem z Chomutova sáhl předposlední celek soutěže po měsíční zkoušce Přemysla Svobody, jenž ve Zlíně působil už v předchozí sezoně.
Do toho se povídá, že klub na tom není ekonomicky zas tak extra. Rozhodně si nemůže vyskakovat. I proto „údržbová“ varianta s povýšením trenérů z neúspěšné juniorky, která je na podzim suverénně nejhorší v extralize. „Finanční situaci nikdo netají,“ uvedl Korec. „Klub je finančně zdravý, plní své závazky, což potvrzují i každoroční audity a to právě díky dobré práci GM Jana Pravdy, který to má v gesci,“ odpověděl primátor fanouškům na Facebooku.
On sám se na každodenním řízení organizace nepodílí, má dost jiných starostí. Na zimáku má své lidi, kterým věří. Na informační schůzky chodí mimo jiné Miroslav Chalánek, náměstek a bývalý dlouholetý extraligový hokejista. Podle našich zdrojů je také on se současným stavem hrubě nespokojený. Někteří ze sponzorů už fungují pouze tak, že plní podepsané smlouvy a nevyvíjejí žádnou další aktivitu kolem dění v klubu.
Zatím se v něm mění hráči s trenéry a nejsou indicie, že by to mělo být v dohledné době jinak. Pravda se Srdínkem mají dost času, aby se pokusili vyvést áčko i juniorku z hluboké krize.
Příznivci volají po comebacku podnikatele Roberta Hamrly na Pravdovo místo, ovšem to Korec vyloučil. Mimo jiné proto, že stále není dořešeno jeho trestní stíhání ohledně krácení daně. „Je to zbytečné téma,“ sdělil. „Já držím dohodu, že se více k dosavadnímu angažmá pana Hamrly v klubu nebudu po jeho konci vyjadřovat. Není to o mně, je to o vícero lidech. Nerozhoduji na městě sám,“ napsal.
Bývalý brankář Hamrla aktuálně prožívá vydařený rozjezd sezony s druholigovým Uherským Brodem, kam převedl licenci z Vyškova. V kádru má i několik hráčů Beranů. Zlínu, kde působil do července 2023 v roli generálního manažera, nedávno nabídl pomocnou ruku. Nebyla přijata.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|16
|3
|1
|4
|84:47
|55
|2
Litoměřice
|24
|13
|1
|2
|8
|79:69
|43
|3
Kolín
|24
|12
|1
|3
|8
|68:58
|41
|4
Jihlava
|22
|11
|3
|2
|6
|57:48
|41
|5
Přerov
|24
|9
|4
|1
|10
|58:60
|36
|6
Vsetín
|24
|5
|8
|4
|7
|69:67
|35
|7
Třebíč
|24
|9
|2
|4
|9
|60:68
|35
|8
Frýdek-M.
|23
|9
|1
|4
|9
|65:63
|33
|9
Tábor
|24
|8
|2
|4
|10
|68:71
|32
|10
Chomutov
|23
|9
|0
|5
|9
|60:63
|32
|11
Poruba 2011
|23
|8
|2
|2
|11
|64:67
|30
|12
Sokolov
|23
|4
|7
|3
|9
|52:70
|29
|13
Zlín
|24
|7
|2
|3
|12
|56:72
|28
|14
Pardubice B
|24
|5
|4
|2
|13
|56:73
|25
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup