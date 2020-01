Jakub Kornfeil: Konec kariéry! Má smlouvu, stejně to zabalil | iSport.cz

Jakub Kornfeil si užívá domácího víkendu v Brně, v závodě by chtěl zaútočit na stupně vítězů • Barbora Reichová (Sport)

Jakub Kornfeil si užívá domácího víkendu v Brně, v závodě by chtěl zaútočit na stupně vítězů • Barbora Reichová (Sport)

Jakub Kornfeil si užívá domácího víkendu v Brně, v závodě by chtěl zaútočit na stupně vítězů • Barbora Reichová (Sport)

Je to tam! Jakub Kornfeil senzačně ovládl kvalifikaci na Velkou cenu Brna • Barbora Reichová (Sport)

Český jezdec Jakub Kornfeil poté, co ve Velké ceně Brna v kategorii Moto3 dojel na třetím místě • Barbora Reichová / Sport

Dominika Celá by se mohla živit jako modelka • Instagram

„Jakub Kornfeil končí na poli profesionálního motocyklového závodníka. Mám stále platnou smlouvu s týmem (Redox PrüstelGP), nicméně po komunikaci se všemi sponzory, na kterých moje kariéra stála, jsem byl nucen učinit tohle velmi zásadní životní rozhodnutí,“ uvedl Kornfeil, který v MS startoval od roku 2009.

Po skončení loňské sezony opustil světový motocyklový šampionát také Karel Abraham, jenž závodil v královské třídě MotoGP. Tým Reale Avintia Racing mu v listopadu vypověděl smlouvu. V MS tak zůstal jen osmnáctiletý Filip Salač, který na závěr první kompletní sezony v Moto3 dojel ve Velké ceně Valencie na životním pátém místě.

V celkovém pořadí MS byla nejlepším Kornfeilovým výsledkem osmá pozice. Loni skončil čtrnáctý. „Na konci loňské sezony ve Valencii jsem si byl plně vědom toho, že mám za sebou poslední závod roku 2019, a ani ve snu by mne nenapadlo, že se bude jednat o můj poslední závod kariéry v šampionátu MotoGP,“ řekl český jezdec.

Přiznal, že sport, který miloval, ho v poslední době i ubíjel. „Jestliže jsem stál před rozhodnutím jít do toho s budgetem, který mám na sezonu nachystaný, anebo jsem měl věřit, doufat a navíc žít v nejistotě, že se dokážu probojovat až třeba k závodu v italském Mugellu, tak mi věřte, že to za to nestálo,“ poznamenal.

V emotivní zprávě poděkoval i rodině, kamarádům a fanouškům. „Vážím si té nepopsatelné podpory a já sám pro sebe se cítím jako vítěz, byť jsem závod mistrovství světa silničních motocyklů nevyhrál. Vždy jsem se snažil odevzdávat své maximum jak na trati, tak i mimo ni. Odcházím se svým vnitřním pocitem cti, hrdosti a vnitřní neporaženosti,“ dodal Kornfeil.

Salač, který byl loni jeho spolujezdcem v týmu Redox PrüstelGP, bude v letošním ročníku silničního mistrovství světa závodit za stáj VNE Snipers a ve třídě Moto3 přesedlá ze stroje KTM na značku Honda.