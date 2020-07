Obavy o šampiona Márqueze: Musí se dát dokupy! Sází na silnou vůli | iSport.cz

Byla to jízda, jež mohla vejít do dějin. „Řítil se jak letadlo. Šlo o jeden z jeho nejlepších závodů v kariéře,“ přiznal jeho bratr Alex a vskutku… Marc Márquez v neděli zase jednou dokazoval svou výjimečnost.

Marc v MotoGP Márquez 2013 1. místo (334 bodů) 2014 1. místo (362 bodů) 2015 3. místo (242 bodů) 2016 1. místo (298 bodů) 2017 1. místo (298 bodů) 2018 1. místo (321 bodů) 2019 1. místo (420 bodů) 2020 ???

Už v úvodu GP Španělska ustál výlet mimo trať, po němž by řada závodníků spadla – a přestože se musel vracet do závodu z šestnáctého místa, čtyři kola před koncem byl znovu třetí s Maverickem Viňalesem i Fabiem Quartararem na dohled. Jenže v tu chvíli se Márquez dostal ve třetí zatáčce v Jerezu znovu do potíží. Motorka ho v rychlosti 150 km/h vykopla ze sedačky, on spadl na asfalt, a co hůř, po dopadu ho ještě klouzající honda udeřila do pravé ruky.

Že je zle, bylo vidět na první pohled. Sotva si Španěl ve štěrku klekl, musel si sundávat helmu jen levou paží, zatímco ta druhá mu ztuhle visela podél těla. Následně skončil na nosítkách a rentgen vše dokonal: fraktura pravé pažní kosti.

„Zdá se, že úraz Marka Márqueze způsobil přímý dopad pneumatiky na jeho pravou paži a došlo k jejímu kompletnímu zlomení. Přestože není zcela přemístěna, mohlo dojít i k paréze radiálního nervu. Tím si ale nejsme jistí,“ uvedl doktor ve službách MotoGP Xavier Mir.

Což nezní dobře. Pokud by se totiž paréza potvrdila, mohla by výrazně zkomplikovat Španělovu léčbu, případně ovlivnit celou jeho kariéru. Radiální nerv totiž řídí pohyby svalů, které umožňují jezdcům otevírat a zavírat škrticí klapku motocyklu. Stejné zranění například dříve ukončilo kariéru jiného závodníka, Brita Steva Platera. Jaký je však celkový rozsah poškození nervů, se teprve uvidí.

„Ruku jsme znehybnili a rozhodli se jezdce převézt kvůli kompletnímu vyšetření do Barcelony. Nemůžu tedy s jistotou říci, kdy se vrátí. Jestli to bude už tento týden, nebo v Brně či v Rakousku,“ doplnil Mir, který by měl Márqueze dnes osobně operovat.

Za svou kariéru už Márquez absolvoval řadu pádů a i legendární Valentino Rossi před ním v jeho začátcích smekl, že je odvážný a statečný. Toto ale může být pro fenoména MotoGP a jeho éru klíčová fáze. Minimálně pro letošek, kdy se ve zkrácené sezoně bude počítat každý bod, a ty mu teď s dalšími absencemi mohou utíkat. Jeho útok na sedmý titul v královské kubatuře je ohrožen.

„Byl jsem s Markem po celou tu dobu a psychicky na tom nebyl nejlíp. Zranění je hodně bolestivé, ale teď se musí dát co nejdříve dokupy. Tým ho potřebuje, on sám je měřítkem pro všechny a snad se proto co nejdříve vrátí,“ nechal se slyšet jeho bratr Alex.

Právě silná vůle je to, na co se nyní u Márqueze sází. Je o něm známo, že při své jízdě často posouvá hranice možného. Vloni si v tréninku v Thajsku narazil po pádu bolestivě záda či kyčle, přesto v závodě nechyběl. A také dojel z devatenácti závodů hned osmnáctkrát první nebo druhý, čímž nastřádal rekordních 420 bodů! Zvládne i tuhle novou obtížnou misi?

„Občas věci nejdou, jak byste si přáli, ale nejdůležitější je se z toho sebrat a jít dál. Snad jste si užili ten můj nedělní návrat k čelu. Teď mě čeká operace, která má pomoci k vyléčení zlomené pravé pažní kosti. Slibuji vám, že se vrátím, co nejdříve to půjde, a ještě silnější,“ vzkázal na svých sociálních sítích 27letý Španěl fanouškům. Ti dnes budou hltat každou informaci, jak operace dopadla…