Márquez už je z boje o titul venku, tuší Pešek. Na návrat spěchat nebude | iSport.cz

Marc Márquez po báječné stíhací jízdě nakonec zamířil do nemocnice • Reuters

Mohla to být jedna ze životních jízd, nakonec Marc Marquéz v Jerezu nedokončil • Reuters

Obhajoba titulu je v ohrožení poté, co si Marc Márquez bolestivě zlomil ruku • Reuters

Ve středu dorazili na Red Bull Ring a u vstupu na ně čekalo překvapení. Žluto-červená honda s číslem 93 a po jejím boku figurína oblečená do známé kombinézy a helmy. „Náš tým dorazil a Marc je přišel pozdravit,“ žertovali na svém Twitteru zástupci továrního týmu Repsol.

Pravda je však jiná. Úřadující šampion Marc Márquez je dál ve Španělsku. Již čtvrtý týden se dává do kupy po operaci zlomené ruky, kterou si navíc pochroumal při rekonvalescenci a následném otevírání okna doma. Po Grand Prix Česka nezasáhne ani nyní v Rakousku.

A přestože se sezona zdá být zatím vyrovnaná a řada borců si dělí body mezi sebou, jeho vyhlídky na titul se stávají čím dál větší utopií. „Podle mě je hotovo, protože těch možností s tím něco udělat moc mít nebude. Myslím, že i on sám to teď bude vypouštět tak dlouho, dokud nebude na sto procent fit. Ať chcete, nebo ne, tohle vás vždy poznamená,“ řekl bývalý jezdec Lukáš Pešek.

Načež se připojil Karel Abraham se slovy: „V první řadě je důležité, aby se Marc dal zdravotně do kupy. S tolika nulami bude těžké bojovat o titul a člověku jako je on jde právě o vítězství, ne o druhé nebo třetí místo. Pokud se však jeho soupeřům nestane nic nečekaného, tak je už asi venku ze hry.“

Po třech odjetých podnicích zatím vede MotoGP Fabio Quartararo s 59 body. Druhý Maverick Viňales má 42 bodů. A s matematikou, kdy je za vítězství 25 bodů, samozřejmě žije i Márquezova naděje. Jenže tak či tak bude Španělovi po tomto víkendu zbývat už jen 10 možných závodů. Navíc se o jeho návratu mluví spíše až v září v Misanu než v dalším podniku ve Štýrsku. Čili to by zůstalo jen 9 podniků – pouhých 225 bodů.

AKTUÁLNÍ POŘADÍ MOTOGP 1. Fabio Quartararo (Fr./Petronas Yamaha): 59 bodů 2. Maverick Viňales (Šp./Monster Energy Yamaha): 42 bodů 3. Franco Morbidelli (It./Petronas Yamaha): 31 bodů 4. Andrea Dovizioso (It./Ducati Team): 31 bodů 5. Brad Binder (Jihoaf.rep/Red Bull KTM): 28 bodů 6. Johann Zarco (Fr./Esponsorama Racing): 28 bodů

„Ta komplikace se zlomenou rukou je určitě větší, než čekal. Měl ji sice zlomenou v místě, kde to není úplně standardní, a byť se zkusil ihned vrátit, bylo to zase na úkor něčeho. Nemělo to přínos a ten jeho návrat nebude jednoduchý,“ domníval se Pešek.

Co mu tedy k léčbě přelámané pažní kosti může pomoci? Klid, rehabilitace a léty vytrénované tělo. Márquéz už takhle proslul svým tréninkem, kdy střídá motokros s posilovnou, technika dýchání mu zase usnadňuje se během závodů vypořádat se srdečním rytmem (i 200 tepů za minutu) a rovněž dříve poodhalil svůj jídelníček, kde má primární karbohydráty, maso či ovoce.

„Pády jsou povoleny, povstat z nich je ale doména,“ napsal si pak sám v minulých dnech na Twitter. Na dálku bude sledovat, jak si povede jeho náhradník Stefan Bradl nebo zda se výrazně zvedne jeho bratr Alex (13. místo, 13 bodů). On sám ale ještě bude mimo.

„Dneska už jsou však v lékařství velké možnosti, proto věřím, že se do formy zase dostane. Nicméně na to už nebude letos spěchat. Sezona je ztracená a vypuštěná, takže bude čekat do chvíle, dokud nebude stoprocentně bojovat o vítězství. Tohle je pro něj absolutní priorita,“ dodal Pešek.

PROGRAM GP RAKOUSKA

14. srpna

1. trénink (9.00 – Moto3, 9.55 – MotoGP, 10.55 – Moto2)

2. trénink (13.15 – Moto3, 14.10 – MotoGP, 15.10 – Moto2)

15. srpna

3. trénink (9.00 – Moto3, 9.55 – MotoGP, 10.55 – Moto2)

4. trénink (13.30 – MotoGP)

Kvalifikace (12.35 – Moto3, 14.10 – MotoGP, 15.10 – Moto2)

16. srpna

Warm up (8.40 – Moto3, 9.10 – Moto2, 9.40 – MotoGP)

Závod (11.00 – Moto3, 12.20 – Moto2, 14.00 – MotoGP)

Vše vysílá přímým přenosem Nova Sport 1