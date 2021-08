Salač skončil na Silverstonu čtrnáctý, MotoGP vyhrál Quartararo

Devatenáctiletý Salač startoval do Grand Prix po vydařené kvalifikaci ze šesté pozice a v úvodu bojoval o pátou příčku. Pak se ale český jezdec, jenž měl v trénincích tři pády, propadl do druhé desítky a po roztrhání pole jel ve skupině usilující o desáté místo. „Nebyl to úplně lehký den. Jak se to rozleželo po těch pádech, tak jsem se cítil ještě víc rozbitý. Bolí mě úplně všechno. Trochu mě handicapovalo levé koleno a taky dost cítím celou pravou nohu,“ uvedl Salač v tiskové zprávě.

Člen týmu CarXpert Prüstel, do něhož přestoupil před letní přestávkou, přesto útočil na druhý nejlepší letošní výsledek po životním druhém místu v Le Mans. Na desátou příčku nakonec Salač nedosáhl a v závěrečných zatáčkách klesl na předposlední bodovanou pozici.

„Měl jsem dobrý start, ale pak jsem ztratil kontakt se špičkou a propadl. Celý závod jsem odjezdil ve skupince o desáté místo s Garcíou a Acostou, kteří bojují o titul. Závod jsem si užil, hodně jsem bojoval, pořád jsme se předjížděli, moc mě to bavilo,“ pokračoval Salač a pochvaloval si práci s novým týmem. „Cítím na sobě progres, chápu motorku KTM zas o něco víc a přizpůsobuji jí víc můj styl. S celým týmem jsme udělali kus dobré práce a už se těším do Aragónu,“ řekl.

Svou suverenitu potvrdil v závodě Ital Romano Fenati, jenž byl v Silverstonu nejrychlejší ve všech třech trénincích i v kvalifikaci. Pětadvacetiletý Ital si dojel pro první výhru v sezoně a 13. v kariéře s náskokem půldruhé sekundy před krajanem Niccolem Antonellim. Italské stupně vítězů zkompletoval Denis Foggia.

V čele šampionátu je s velkým náskokem sedmnáctiletý španělský nováček Pedro Acosta, i když dnes dojel až jedenáctý. Salač je sedmnáctý a stále může pomýšlet na to, že poprvé v kariéře skončí v konečném hodnocení MS v první dvacítce.

V MotoGP podpořil své mistrovské ambice Quartararo dominantním vítězstvím s náskokem 2,663 sekundy před Álexem Rinsem z týmu Suzuki. Třetí skončil další Španěl Aleix Espargaró, jenž se postaral o historicky první pódiové umístění Aprilie v královské třídě.

Dvaadvacetiletý Quartararo vede šampionát o 65 bodů před úřadujícím mistrem světa Joanem Mirem, který dnes dojel devátý.

Také třídu Moto2 vyhrál aktuální lídr pořadí. Australan Remy Gardner zaznamenal čtvrté vítězství v sezoně a výrazně navýšil náskok v čele průběžného pořadí na 44 bodů, protože druhý Španěl Raúl Fernández po pádu čtyři kola před cílem závod nedokončil.

Velká cena Británie, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Silverstonu:

Moto3: 1. Fenati (It./Husqvarna) 37:26,974, 2. Antonelli (It./KTM) -1,679, 3. Foggia (It./Honda) -2,107, 4. Guevara (Šp./GASGAS) -2,154, 5. Suzuki (Jap./Honda) -7,475, 6. Masiá (Šp./KTM) -7,541, ...14. Salač (ČR/KTM) -22,107.

Průběžné pořadí MS (po 12 z 19 závodů): 1. Acosta (Šp./KTM) 201, 2. García (Šp./GASGAS) 155, 3. Fenati 132, 4. Foggia 118, 5. Masiá 105, 6. D. Binder (JAR/Honda) 95, ...17. Salač 46.

MotoGP: 1. Quartararo (Fr./Yamaha) 40:20,579, 2. Rins (Šp./Suzuki) -2,663, 3. A. Espargaró (Šp./Aprilia) -4,105, 4. Miller (Austr./Ducati) -4,254, 5. P. Espargaró (Šp./Honda) -8,462, 6. B. Binder (JAR/KTM) -12,189.

Průběžné pořadí MS (po 12 z 19 závodů): 1. Quartararo 206, 2. Mir (Šp./Suzuki) 141, 3. Zarco (Fr./Ducati) 137, 4. Bagnaia (It./Ducati) 136, 5. Miller 118, 6. B. Binder 108.

Moto2: 1. Gardner (Austr./Kalex) 37:31,642, 2. Bezzecchi (It./Kalex) -0,481, 3. Navarro (Šp./Boscoscuro) -1,930, 4. Lowes (Brit./Kalex) -2,284, 5. Di Giannantonio (It./Kalex) -6,952, 6. A. Fernández (Šp./Kalex) -7,059.

Průběžné pořadí MS (po 12 z 19 závodů): 1. Gardner 231, 2. R. Fernández (Šp./Kalex) 187, 3. Bezzecchi 179, 4. Lowes 127, 5. Canet (Šp./Boscoscuro) 92, 6. A. Fernández 92.