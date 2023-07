Salač se dočkal změny, polepší si. Bude závodit za nejlepším tým Moto2

Jediný český účastník motocyklového mistrovství světa Filip Salač po sezoně přestoupí z italské stáje Gresini do belgického týmu Marc VDS, který je momentálně v čele hodnocení kategorie Moto2. Jednadvacetiletý jezdec to dnes oznámil na instagramu. Podle TV Nova podepsal smlouvu na dva roky.

V barvách Marc VDS letos závodí lídr šampionátu Moto2 Ital Tony Arbolino a Brit Sam Lowes, který je celkově osmý. Právě Lowese v sestavě Salač nahradí. Českému jezdci patří v průběžném pořadí MS po osmi z 20 závodů šesté místo.

"Je to jako splněný sen. Odmala jsem sledoval závody a vždy jsem si říkal, že Marc VDS je úžasný tým, v němž vyhráli tituly Tito Rabat, Franco Morbidelli a Álex Márquez. A Jack Miller vyhrál v MotoGP v Assenu. Nikdy jsem na tyhle chvíle nezapomněl, a proto byl vždycky můj cíl do týmu přijít," uvedl Salač na webu belgické stáje, kterou založil Marc van der Straten, potomek zakladatele pivovaru Stella Artois.

"V tak silném týmu budu mít vysoké ambice. Cílem bude být pravidelně v první pětce a získat co nejvíce umístění na stupních vítězů. Budu pod tlakem, protože od týmu budu mít nejlepší materiál, pomohou mi zkušenostmi a nasazením. Ale je to pozitivní tlak, chci splatit jejich důvěru. Budu se snažit jako vždy," řekl Salač.

"Víme, co ve Filipovi je, a s potěšením a hrdostí mu poskytneme všechny své zkušenosti, abychom mu pomohli dostat se na vrchol. Jsem si jistý, že do toho dá všechno, aby dosáhl co nejlepších výsledků v našich barvách," uvedl majitel týmu Marc van der Straten.

Za Gresini jezdí Salač druhým rokem a dosud s ním ve třídě Moto2 vybojoval letos i vloni po jednom druhém místě. V premiérové sezoně v prostřední mistrovské třídě bodoval v polovině z dvaceti závodů, čtyřikrát se umístil v top 10 a v Thajsku vybojoval druhé místo. Ročník zakončil na 20. místě. Letos už drží krok s elitou. Šest Velkých cen dokončil v první desítce a v Le Mans zopakoval životní druhé místo, které tam zajel už předloni ještě v Moto3. Jen v posledním závodě nebodoval, v Assenu na konci června nedojel do cíle.