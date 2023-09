Děsivá nehoda v MotoGP. Přejeli mu nohy, chce závodit už tenhle víkend

To vážně nebyl hezký pohled... Závod královské třídy MotoGP na Velké ceně Katalánska ovlivnila nehoda hned v úvodní zátačce, v níž upadlo pět jezdců. Jedním z nich byl úřadující mistr světa a lídr seriálu Francesco Bagnaia, kterému následně Jihoafričan Brad Binder přejel nohy. Bagnaia byl převezen do nemocnice, odkud vzkázal jednoduché: „Děkuji.“ Vyvázl totiž jen s pohmožděninami a znovu chce jet už tento víkend v Misanu.

Po startu z prvního místa Bagnaia ztratil hned v druhé zatáčce kontrolu nad svou ducati, přeletěl přes řídítka a dopadl na asfalt před pole pronásledovatelů. Jeden z nich, Jihoafričan Brad Binder, se mu nebyl schopen vyhnout a přejel mu nohy.

Bagnaia nicméně vyvázl z nehody s pohmožděninami, ale bez zlomenin. „Už v zahřívacím kole jsem neměl moc velkou přilnavost. Byla to drsná nehoda. V té chvíli byl těžké pochopit, co se vlastně stalo. Rozhodně to nebyl normální pád,“ řekl televizi Sky mistr světa a lídr průběžného pořadí, jenž by chtěl stihnout návrat už tento víkend ve Velké ceně San Marina. „Udělám všechno pro to, abych v Misanu jel,“ řekl.

Bagnaiova nehoda zasáhla i jeho kolegy, především Bindera. „Tohle je nejhorší noční můra všech jezdců. Vidět takhle někoho je hrozné, ale ještě horší je to, když jste tím, kdo ho trefí,“ dodal pilot KTM.

Na soupeře myslel i vítěz závodu Aleix Espargaró. „Tahle výhra je pro 'Pecca',“ řekl domácí jezdec, jenž vyhrál sobotní sprint i hlavní závod, který byl po Bagnaiově nehodě zastaven. „Jel jsem hned za ním a dost mě to vystrašilo. Musel jsem se v hlavě nově naprogramovat,“ uvedl čtyřiatřicetiletý Španěl.

Pokračovat nemohl ani jeho krajan Enea Bastianini, který havárii zavinil. Podle týmu utrpěl zlomeninu levého kotníku a záprstní kosti v levé ruce. Lékaři mu na obě končetiny dali sádru, aby mohli odcestovat domů do Itálie, kde se bývalý šampion Moto2 v příštích dnech podrobí operaci s rukou i nohou.

Salač závod nedokončil

Čech Filip Salač závod třídy Moto2 nedokončil po technických problémech a podruhé v sezoně nebodoval. V červnu v Assenu se nedostal do cíle poté, co mu došel benzín. Po dnešním závodu v Barceloně klesl v průběžném pořadí mistrovství světa z šestého na osmé místo.

Jedenáctý závod sezony Moto2 vyhrál Brit Jake Dixon, který navázal na premiérový triumf v kariéře z Grand Prix Nizozemska. Šestým místem si upevnil vedení v šampionátu Španěl Pedro Acosta. Před zbývajícími devíti závody vede o 22 bodů před Italem Tonym Arbolinem, který dnes skončil sedmnáctý a nebodoval.

Salačovi se v Barceloně nedařilo ani v předchozích dnech. V sobotu musel poprvé v sezoně absolvovat i první část kvalifikace, protože se v kombinaci tréninkových časů nevešel mezi postupující čtrnáctku. Do závodu odstartoval z 13. místa, hned v úvodu ale vyjel mimo trať a propadl se na 18. příčku. Nakonec na trati vydržel jen devět kol.

„Takovýhle den jsme rozhodně neočekávali. Na roštu jsem nemohl zařadit neutrál, start se mi nepovedl a v první zatáčce jsem vyjel z trati,“ popsal Salač na webu týmu Gresini. „Po návratu jsem bojoval. Koukneme se na data, abychom zjistili, co se stalo. Mrzí mě to kvůli týmu, protože jsme mohli udělat dobrý výsledek. Napravíme to v Misanu.“

Jednadvacetiletý český jezdec potvrdil, že katalánský okruh mu nesvědčí. Závod mistrovství světa tam dokončil jen v roce 2020 ještě v Moto3. V roce 2017 v juniorském šampionátu si při těžkém pádu v Barceloně zlomil stehenní kost.

Velká cena Katalánska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Barceloně:

Moto3: 1. Alonso (Kol./GasGas) 33:00,945, 2. Masiá (Šp./Honda) -0,076, 3. Rueda (Šp./KTM) -0,234, 4. Sasaki (Jap./Husqvarna) -0,289, 5. Nepa (It./KTM) -0,401, 6. Rossi (It./Honda) -0,524.

Průběžné pořadí (po 11 z 20 závodů): 1. Holgado (Šp./KTM) 161, 2. Sasaki 148, 3. Masiá 129, 4. Öncü (Tur./KTM) 128, 5. Ortolá (Šp./KTM) 124, 6. Alonso 115.

Moto2: 1. Dixon (Brit./Kalex) 36:51,330, 2. Canet (Šp./Kalex) -0,205, 3. Arenas (Šp./KTM) -1,027, 4. García (Šp./Kalex) -2,258, 5. González (Šp./Yamaha) -2,662, 6. Acosta (Šp./Kalex) -3,664, ...Salač (ČR/Kalex) nedokončil.

Průběžné pořadí (po 11 z 20 závodů): 1. Acosta 186, 2. Arbolino (It./Kalex) 164, 3. Dixon 142, 4. Canet 116, 5. López (Šp./Boscoscuro) 100, 6. Vietti (It./Kalex) 86, ...8. Salač 84.

MotoGP: 1. A. Espargaró 38:56,159, 2. Viňales (oba Šp./Aprilia) -0,377, 3. Martín (Šp./Ducati) -2,831, 4. Zarco (Fr./Ducati) -4,867, 5. Oliveira (Portug./Aprilia) -7,529, 6. Á. Márquez (Šp./Ducati) -10,590.

Průběžné pořadí (po 11 z 20 závodů): 1. Bagnaia (It./Ducati) 260, 2. Martín 210, 3. Bezzecchi (It./Ducati) 189, 4. B. Binder (JAR/KTM) 166, 5. A. Espargaró 154, 6. Zarco 141.