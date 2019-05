Kopecký je zpět ve WRC a chválí nový vůz: Věřím, že bude ještě rychlejší | iSport.cz

PŘÍMO Z PORTUGALSKA | Sezona WRC se pomalu ale jistě dostává do své poloviny, ale elitní český pilot Jan Kopecký do ní vstupuje až teď. Obhájce titulu v kategorii WRC2 přivezl do Portugalska ukázat celému světu vylepšený vůz Škoda Fabia R5, se kterým před dvěma týdny vyhrál Rallye Český Krumlov. „Pocity po shakedownu jsou dobré,“ řekl pilot. Slavnostní zahájení rallye je ve čtvrtek večer ve městě Coimbra.