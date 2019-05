Kopecký se v Portugalsku rozjel, vévodí kategorii WRC2 PRO | iSport.cz

Předpověď počasí ukazovala, že v okolí Porta by se teploty během příštích dní měly pohybovat okolo 26 stupňů. Pravda byla zhruba o 10 stupňů výše, a to pak odpovídalo stavu trati. Každý fanoušek, který nestál dostatečně daleko, byl zasažen neprůhlednou stěnou z písku a prachu, které se nedalo utéct.

„Je tu skutečně hodně horko a hlavně na začátku jsme měli prachu ažaž,“ řekl po třetí etapě Kopecký, který přiznal, že ve voze má zhruba 50 stupňů, a pitný režim je pro něj základem.

Mezi nejlepšími jezdci světa se objevuje vítěz kategorie WRC2 v roce 2019 poprvé, a to rovnou s modernizovanou Fabií R5. Takže plno bodů, na které je třeba se soustředit.

„Rychlostní vložky jsou nové, a my jsme na šotolině dlouho nejeli, takže se zatím trochu rozhlížíme a vůz ještě nevyužíváme na 100%,“ přiznal propocený jezdec pod dohledem ostrých jihoevropských slunečních paprsků. „Jinak ale musím říct, že jsem s naším tempem spokojený. Auto funguje dobře, technické problémy nebyly žádné.“

Sedmatřicetiletý rodák z Opočna je v posledních letech nejlepším českým rallyeovým závodníkem. V tomto ročníku válí na českých tratích, naposledy ovládl soutěž v Českém Krumlově, nicméně nezastíral, že zpátky mezi špičku se hodně těšil.

Navíc s novým vozem. Ten byl poprvé v akci právě v Krumlově, ale tam se oproti Portugalsku jede na asfaltu. Bylo tedy třeba změnit nastavení a celou přípravu, na jiném povrchu vůz daleko víc klouže a je tak třeba upravit také styl jízdy. I tak si Kopecký Fabii chválil, ovládání bylo perfektní.

„Všechno funguje dobře, ale jak jsme dlouho nejeli šotolinu, tak si musíme pořádně zvyknout, ať možnosti vozu využijeme na maximum,“ vysvětloval své umístění.

To si po polovině závodního dne představoval lepší, chtěl prohnat hlavně osmnáctiletého talentovaného kolegu Kalle Rovanperäho. „Jede samozřejmě rychle, ale to se dalo čekat. Tušili jsme, že ho hned na začátku nebudeme stíhat, uvidíme, co dál. Chceme se postupně zlepšovat, ale jak říkám, zatím jsme spokojení,“ dodal.

Rovanperä měl v průběhu pátečního odpoledně defekt a musel měnit kolo, takže Kopecký se posunul právě před mladého Fina a rázem vedl svou kategorii. Solidní start.

Výsledky WRC2 PRO:

1. Kopecký/Dresler (Škoda Motorsport) - 1:04:32.9

2. Rovanperä/Halttunen (Škoda Motorsport) - +5.4

3. Pieniazek/Gerber (M-Sport Ford World Rallye Team) - + 17.8

4. Ostberg/Eriksen (Citroen Total) - + 1.05,8.