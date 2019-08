Vyjde další double? Rovanperä i Kopecký si před Německem věří | iSport.cz

Devatenáct náročných rychlostních zkoušek čeká na závodníky v Sársku a Porýní, kde tradičně vládne asfalt. Ten se proplétá záludnými a úzkými cestami mezi vinicemi, kde nechybí nevyzpytatelné vracečky či rozbitý betonový povrch vojenského prostoru Baumholder, kde dostávají pořádně na frak především pneumatiky.

„Nejdůležitější je vyvarovat se defektů. Loňský rok jsem v kategorii WRC 2 vedl, když mě na známé Panzerplatte potkal defekt. I tak se mi ale stíhací jízdou podařilo v mé kategorii vyhrát. Mým cílem pro letošní rok je vyvarovat se těchto potíží a dojet si pro prvenství. To bych si určitě chtěl zopakovat,“ řekl Kopecký.

Nebude to ale mít snadné, jeho parťák a rival Rovanperä totiž zažívá vynikající sezonu a Fabii R5 evo pravidelně vozí do cíle na těch nejvyšších příčkách. To bude chtít zvládnout i v během desátého podniku WRC ročníku 2019. Německo pro osmnáctiletého závodníka před rokem bylo první čistě asfaltovou zkušeností a už tehdy dojel na druhém místě ve své kategorii.

„Úspěšně jsem absolvoval předzávodní test a už se na Německou rallye moc těším. Na Rally Bohemia jsem v hezkém souboji s Janem vítězstvím demonstroval své schopnosti. Očekávám, že v Německu mi opět bude těžkým soupeřem. Vždyť ve své kategorii vyhrál již v letech 2015 a 2018,“ řekl před soutěží Rovanperä.

Ale ačkoliv se může zdát, že půjde o drsnou přetahovanou dvou stájových kolegů, šéf týmu Michal Hrabánek potvrdil, že klíčové jsou týmové body. Škoda Motorsport je totiž v kategorii WRC 2 Pro na prvním místě v kategorii výrobců, a tuto pozici si hodlá dál držet.

Německá rallye startuje v pátek v podvečer a končí v neděli odpoledne. Celkem měří 344 kilometrů.