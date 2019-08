Čerstvý šampion Kopecký: Na začátku jsem musel krotit závodní emoce | iSport.cz

"Ptal jsem se Pavla (Dreslera - spolujezdce), jestli pohár chce. Ale říkal, že ne, takže ho tu nechám. Zkusím jet Barumku, až mi bude padesát, že bych si ho pak odnesl. To je ale hodně daleko, takže si ho může odvést někdo jiný. Třeba se ale o to za 18 let pokusí junior," usmíval se Kopecký, kterému se před nedávnem narodil první syn.

Sedmatřicetiletý pilot porazil ve 49. ročníku rallye druhého Filipa Mareše o 1:31 minuty a bezpečně tak získal další český titul. "Říkal jsem, že když vyhrajeme Barumku, budeme mít i titul, a tak to dopadlo. Pro náš tým a pro škodovku bylo důležité, abychom to získali. Na začátku jsem v sobě musel krotit závodní emoce, jet na hranici, ale bez rizika. Nakonec to stačilo, což bylo fajn," řekl Kopecký.

Letošní triumf nebyl ale tak jednoznačný jako v předešlých čtyřech letech. Kopecký přišel o svou vítěznou domácí sérii, byl dvakrát druhý a navíc nestartoval v Hustopečích. "Nejeli jsme tam s tím, že pojedeme v Příbrami, kterou ale bohužel zrušili," uvedl.

Přerušení série prvních míst moc neřeší. "Aspoň se na to všichni přestali ptát. Jednou to skončilo. Je hezké, že se držíme na špičce a baví nás to. Pro některé závodníky je to možné otravné, někomu to možná i vadí, ale mělo by to být naopak. Když jsem začínal, měl jsem jiný přístup, než někteří dnešní kolegové," podotkl Kopecký, jenž se rallye věnuje od roku 2001.

Světového šampiona v kategorii WRC2 z loňského roku nyní čeká start na Německé rallye. Hned po závodě se tak přesune do dějiště desátého dílu MS. "Nejnáročnější bude neusnout na D1," pousmál se Kopecký. Se dvěma starty po sobě se prý vyrovná. "Auto je stejné a dobře ho znám. Nastavení si přeneseme a zítra kolem druhé hodiny vyrazíme ve vinicích na test," dodal Kopecký.