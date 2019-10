Zatím se s tím trochu pereme, říká Kopecký. Odchází Tänak z Toyoty? | iSport.cz

„Dnešek nebyl ideální." Přesně takhle Kopecký začal své hodnocení, ale těšilo ho minimálně to, že drží krok se stájovým parťákem Kallem Rovanperou. „Ale ani on není úplně spokojený, oba jsme vzaději, s tímto nastavením se nám trochu přehřívají pneumatiky," přemýšlel a upozornil na to, že před oběma jezdci se zvládl umístit Mads Ostberg.

Katalánsko v předchozích dnech trápily silné deště a podle toho některé povrchy také vypadaly. Na prvních průjezdech bylo mokro, odpoledne byla naopak šotolina zase vyschlá. Kopecký proto přiznal, že se na sobotní asfaltové části už hodně těší.

Nervozita? Maličko. Ale šance na titul je značná, říká šéf Škoda Motorsport Hrabánek

„Asfalt mi tu vždycky dobře šel, věřím že se dobře vyspím a o dobrý výsledek se ještě poperu," burcuje

Rvačka je po problémech s posilovačem řízení nejspíš u konce pro Sébastiena Ogiera. Šestinásobný mistr světa nabral už čtyřminutovou ztrátu a je téměř mimo hru o takové umístění, které by znamenalo naději na obhajobu titulu. Nakonec dojel Francouz na celkovém sedmnáctém místě, těsně před Kopeckým.

Ogierovy problémy nahrávají lídrovi celkového pořadí Ottu Tänakovi, jenž přijel na rallye s náskokem 28 bodů. K tomu, aby se stal jako první Estonec mistrem světa už v neděli, potřebuje vést o 30 bodů. V tuto chvíli je ale až pátý.

„Samozřejmě nemám radost, že nejsem víc v popředí. Musíme být ale spokojení s tím, co máme. Nechtěl jsem zatím příliš riskovat," vysvětlil s tím, že se těší na sobotní pokračování na asfaltu.

Než si ale mohl jít odpočinout musel se pustit ještě do tématu, o kterém se mu příliš mluvit nechtělo. V kuloárech se objevily spekulace o jeho chystaném přestupu do stáje Hyundai, a ty se snažil rychle popřít. „Jsou to jen spekulace, klidně zítra může vyjít, že přejdu do M-Sport a v neděli že odcházím do Citroenu..." usmál se, ale bylo vidět, že mu debata na toto téma příliš příjemná není.

Sébastien Loeb vyhrál první etapu Katalánské rallye • Foto Profimedia

„To, že někde někdo něco řekne, v této době nic moc neznamená. Média se takových informací chytí i když vyskočí třeba jen v nějakých fanouškovských fórech. Tak to chodí. Nic teď nemůžu potvrdit ani vyvrátit," uzavřel.

Trochu překvapivým lídrem Katalánské rallye tak je nestárnoucí Loeb, který vypadal po projetí cíle překvapeně, což brzy potvrdil. „Vím, že jsme jeli rychle a sedlo nám to a cítil jsem, že jsem dělal maximum. Ale to člověk cítí často a ne vždycky to stačí," vykládal dobře naladěný veterán.

Loebovi se ve Španělsku vždy dařilo, v sobotu se navíc přechází na jeho oblíbený asfalt. Přehnaný optimismus se jezdec zároveň snažil krotit. „Těžko říct, co čekat. Zítra bude úplně jiný závod. Ale těšilo mě, že v autě jsem se v průběhu dne cítil lépe a lépe," řekl.

Výsledky:

1. Loeb, Elena (Fr., Mon./Hyundai i20) 1:21:24,7, 2. Neuville, Gilsoul (Belg./Hyundai i20) -1,7, 3. Sordo, Del Barrio (Šp./Hyundai i20) -7,6, 4. Meeke, Marshall (Brit./Toyota Yaris) -13,0, 5. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris) -21,7, 6. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris) -30,1, ...18. Kopecký, Hloušek (ČR/Škoda Fabia R5 Evo) -4:06,9.