Ogier zase králem rallye. MS ovládl poosmé v kariéře, vyhrál i v Monze

Sedmatřicetiletý Ogier se na jediný titul přiblížil k Sébastienu Loebovi, který v MS triumfoval devětkrát. Slavného krajana však nejspíš nedostihne, neboť již s předstihem oznámil, že letos s pravidelnou účastí v šampionátu končí.

Ogier po jedenácti soutěžích MS vedl o 17 bodů a v Monze by mu v areálu a okolí slavného motoristického okruhu stačilo k obhajobě titulu i třetí místo. Páteční úvodní etapu vyhrál o 1,4 sekundy Evans, po sobotě už byl těsně v čele Ogier. Ten nakonec souboj o prvenství rozhodl v předposlední rychlostní zkoušce, v níž zvýšil náskok na sedm sekund.

V cíli pak Ogier i jeho spolujezdec Julien Ingrassia slavili na střeše svého yarisu se zlatými helmami. „Ani vlastně nevím, jestli jsme tu rallye vyhráli... Pak už to všechno bylo v emocích, vůbec jsem nevnímal, co mi říkají do rádia. Je to nádhera a i tenhle kluk (Ingrassia) je opravdová legenda,“ řekl Ogier. Třetí v Monze skončil Španěl Dani Sordo s hyundaiem, v MS obsadil třetí místo Belgičan Thierry Neuville.

Loni byl před závěrečným závodem v Monze v mnohem lepší výchozí pozici Evans, který vedl o 14 bodů. V Itálii však havaroval, Ogier rallye vyhrál a mohl slavit další úspěch v bohaté kariéře. Letos Evans dokázal v závěru sezony výrazně snížit Ogierův náskok, poté co vyhrál ve Finsku a byl druhý v Katalánsku. Francouz si však vedení ohlídal, na závěr sezony navíc přidal 54. vítězství.

Od roku 2013 Ogier čtyřikrát triumfoval s volkswagenem, dvakrát s fordem a nyní podruhé s toyotou, která rovněž ovládla kategorii týmů. Mistrovskou sérii francouzského jezdce dokázal přerušit pouze Estonec Ott Tänak, který šampionátu kraloval předloni.

Rallye Monza, závěrečný podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích:

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris) 2:39:08,6, 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -7,3, 3. Sordo, Carrera (Šp./Hyundai i20) -21,3, 4. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -32,0, 5. O. Solberg, Edmonson (Švéd., Brit./Hyundai i20) -1:32,0, 6. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20) -2:22,6.

Konečné pořadí MS (po 12 závodech): 1. Ogier 230 b., 2. Evans 207, 3. Neuville 176, 4. Rovanperä (Fin./Toyota) 142, 5. Tänak (Est./Hyundai) 128, 6. Sordo 81.

Pořadí týmů: 1. Toyota 522, 2. Hyundai 462, 3. M-Sport Ford 200, 4. Hyundai 2C 68.