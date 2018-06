Na legendárním okruhu ve Spa vybojoval tým Šenkýř Motorsport druhé místo

Doslova pohádkový víkend prožil český tým Šenkýř Motorsport ve Spa-Francorchamps. Do nedělního závodu mezinárodní série GT Open vyrazil aktuální pilot DTM Joel Eriksson z druhého místa a tuto pozici Richard Gonda obhájil i pod šachovnicovým praporkem. V sobotou švédsko-slovenská dvojice dojela čtvrtá.

„Startovat z první řady na vnější straně není snadné. Pokusil jsem se dostat na vnitřní stranu první zatáčky, ale všichni kolem mne se pokusili o to stejné a bokem mě vytlačili mimo ideální stopu. Ztratil jsem šest pozic a přede mnou jedoucí ferrari bylo na rovinkách rychlejší, takže jsem jel zbytek svého závodu rozumně a snažil se Richardovi přivézt auto v pořádku,“ popsal Eriksson svůj premiérový start s BMW M6 GT3.

Vzhledem k situaci v závodu začal šéfinženýr Jarek Janiš vymýšlet co nejlepší strategii. Erikssona nechal jezdit tak dlouho, aby měl v průběhu zastávek alespoň pár kol volnou dráhu a poté ho zavolal do boxů. Sehraná práce mechaniků a efektivní střídání dodalo celému týmu novou energii a veškerá pozornost týmu Šenkýř Motorsport se zaměřila na Richarda Gondu, jenž na sedm kilometrů dlouhém okruhu předvedl ukázkovou jízdu, dostal se na třetí pozici a do posledních metrů bojoval s Lourençem Beirãem da Veigou v továrním BMW o druhou příčku.

„Neustále jsem na něj vyvíjel tlak, atakoval obrubníky a držel se těsně za ním. Byl to fantastický závod, který jsem si nesmírně užil. Tlačil jsem až do posledního kola a nakonec se mi podařilo ho předjet v zatáčkách za rovinkou Kemmel. Je to pro nás obrovské zadostiučinění a musím poděkovat celému týmu i partnerům a samozřejmě všem, kdo nám u televize drželi palce,“ usmíval se šťastný Richard Gonda.

„Byl to velký souboj až do konce. Kdo se na něj díval v televizi, musel trnout. Oba kluci předvedli perfektní výkon, vždyť ve Spa na GT Open byli poprvé a v žádném tréninků, kvalifikaci nebo závodu neskončili na horším jak čtvrtém místě. Klobouk dolů před nimi, před mechaniky a všemi členy týmu včetně partnery, díky kterým tady můžete být,“ děkoval spokojený Robert Šenkýř.

Letošní premiéra týmu Šenkýř Motorsport v GT Open tak dopadla na výbornou. Po čtvrtém místě v prvním závodě se celý tým mohl po druhé jízdě přesunout pod stupně vítězů a sdílet se svými jezdci radost i kapky šampaňského.