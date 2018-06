Jako James Bond. Podmol se jako první Čech chystá přeskočit dům

Něco podobného už předvádí jen ti nejlepší na světě. Nebo kaskadéři a James Bond. „Až poletím s motorkou přes střechu, budu si tak připadat,“ usmívá se Libor Podmol, který za pár týdnů pustí do výzvy, jakou žádný Čech ještě neudělal.

Na své motorce přeskočí dům…

„A nechci ho jen přeskočit. Zároveň nad ním chci předvést salto na motorce. Bude to jedna z nejnebezpečnějších záležitostí, do kterých jsem se kdy pustil. Záležet bude i na počasí a dalších podmínkách. Pokud bude jen trochu foukat, pak do rizika nepůjdu,“ vysvětlil Podmol.

Není se co divit… stačí drobná komplikace a z riskantního skoku se stane nebezpečný.

„Pokud se dotknu kolem o střechu, bude to průšvih. Ještě horší variantou by bylo, kdybych zavadil o střechu hlavou při saltu. Nic takového si ale nepřipouštím. Bude to pekelně adrenalinový zážitek, kterého už se nemohu dočkat,“ tvrdil Podmol.

K odvážnému kousku, který předvede jako první Čech v historii by nakonec mělo dojít 28. června v 14.00 u Benešova. Samotný dům je vysoký přes 10 metrů, avšak s podobnou výškou má

Podmol zkušenost – na olympiádě extrémních sportů X-Games skáče přes laťku, která je ve výšce 12 metrů. A právě z této disciplíny má třeba dvě zlaté medaile.

„Skok do výšky mi vyhovuje – je to kombinace šikovnosti a překonávání odvahy. Nabrané zkušenosti mi určitě pomohou,“ je si jistý muž, který v minulém roce předvedl též jako první Čech salto vpřed a před několika lety vymyslel i zcela nový trik Surfer Flip, při kterém před odrazem do vzduchu stojí na sedle motocyklu.

„Jsem nadšený, protože podobnou výzvu jsem chtěl už delší dobu zrealizovat. Bude to velké zpestření rozjeté sezony a zároveň to beru jako skvělou přípravu na letní X-Games,“ říká Podmol, loňský vicemistr světa.

Letošní X-Games se pak uskuteční v Minneapolisu od 20. července.