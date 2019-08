Lacko: Na Hahna jsme ještě nenašli kuchařku, v Mostě aspoň jedno zlato | iSport.cz

Jak zatím probíhá spolupráce mezi vámi a tahačem s označením VK50, který Buggyra vypustila do akce na startu sezony?

„Myslím, že už jsem si zvykl. Sedí se mi dobře a pomalu se tam cítím jako doma v obýváku. Po prvním závodním víkendu v Misanu jsme odjížděli jako lídři seriálu, byli jsme celkem dost nabažení a měli za to, že jsme postavili neskutečné auto. To tak samozřejmě je, ale musíme se s ním ještě pořádně naučit a vypilovat chybky, které má. I tak z něj dolujeme maximum co se dá. Jsme na dobré cestě, teď nám navíc dorazily docela důležité komponenty, na které se těším, takže doufám, že už v Mostě přijdou výsledky.“

Každá závodní trať je jiná, nastavení vozu je vždy třeba upravit. Jak si myslíte, že bude truck fungovat o víkendu v Mostě?

„Do Mostu chodíme testovat, jak to tam funguje moc dobře víme, takže nezbývá než doufat, že to bude dobré. Záleží taky na počasí, my bychom raději spíš déšť než slunce, takže se budeme modlit, aby něco spadlo, a mohla by z toho být zajímavá show. Třeba jako před rokem, když jsem v poslední zatáčce předjel Reného Reinerta. On se hodně vztekal, my se hodně radovali... I letos bychom chtěli samozřejmě zajet co nejlepší výsledek a potěšit české diváky, sponzory a vůbec všechny, co nám fandí.“

Za vámi jsou závody v Misanu, na Hungaroringu, Slovakia Ringu a Nürburgringu, před vámi je Most, Zolder, Le Mans a Jarama. Jak byste zatím po polovině sezony hodnotil?

„Na začátku to bylo up, pak down, a teď se zase postupně šplháme nahoru a zlepšujeme celkové umístění. Hlavně po závodech v Maďarsku, kde jsme ztratili hodně bodů a rázem jsme se z prvního místa propadli až na šesté. Šampionát je letos dost vyrovnaný, a dostat se v tom pomyslném hodnocení zpátky mezi nejlepší tři není vůbec snadné. Jsem rád, že jsme se tam před pauzou protlačili. Myslím si, že to bude až do posledního závodu ve Španělsku dost zajímavé a já i celý tým se budeme muset hodně snažit, abychom postoupili ještě výš.“

Adam Lacko během středeční tiskové konference v Praze • Foto ČTK

Suverénem sezony je Jochen Hahn, který má se 197 body celkem 67 bodů náskok na Antonia Albaceteho a dalších osm bodů na vás. Je nějaký recept na to, jak ho letos porazit?

„Určitě, jen my jsme ještě nenašli tu správnou kuchařku, ale snad to zvládneme a budeme na něj moci zaútočit.“

Závodit na domácí trati v Mostě je pokaždé prestižní, těšíte se tedy na víkend hodně?

„Je to tak, dycky Most, že? Moc se těším, hlavně když se jede po cílové rovince a fanoušci nám fandí, je to opravdu slyšet. Za každou podporu jsem moc rád a slibuju, že se pokusím udělat maximum pro to, abychom získali zlato. Aspoň jedno.“