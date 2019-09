Šenkýř Motorsport si ze Silverstone veze body za osmé a čtvrté místo | iSport.cz

Do sobotního závodu vyjel Gonda, který po startu vybojoval desátou příčku. Když tři soupeři před ním nezvládli řízení svého vozu, ocitl se tým Šenkýř Motorsport na sedmém místě. Vedení českého týmu se rozhodlo za volantem nechat Gondu co možná nejdéle, ten tak k mechanikům zamířil ze třetí pozice. Visserová se vrátila na trať jako šestá, jezdci zezadu ji však odsunuli na konečné bodované osmé místo.

„Souboje byly na začátku celkem ostré, snažil jsem se z toho vytěžit maximum. Ale užil jsem si to a podařilo se mi rovnou získat několik pozic. Vydařil se také pitstop a nakonec z toho je umístění v TOP 10. Budeme však ještě muset s Beitske najít lepší nastavení, abychom v neděli měli větší šance na úspěch,“ řekl v sobotu po závodě Gonda.

Do hodinového nedělního závodu odstartovala Visserová, a to z osmé pozice, kterou držela až do zastávek v boxech. Slovenský jezdec pak stahoval šestivteřinovou ztrátu na sedmou příčku a se soupeřem si rychle poradil. Na konci závodu vrcholil boj o pódium, ve kterém chybovali dva jezdci a Gonda projel cílem se svým BMW M6 GT3 na konečné čtvrté pozici.

„Udělali jsme několik změn na našem autě a bylo to mnohem lepší. Startovala jsem z osmého místa a dokázala jsem držet tempo. I když to bylo lepší než včera, ještě to nebylo dokonalé. Nakonec z toho byla konečná čtvrtá pozice, z čehož jsme všichni rádi,“ uvedla po nedělním závodě Visserová.

Přestože český tým absolvoval pouze dva závody z pěti odjetých, je posádka Richard Gonda – Beitske Visserová v průběžném hodnocení na osmé pozici. Tým Šenkýř Motorsport dokonce na pozici čtvrté.