Děsivá nehoda! Pilot prchal z hořící formule: Díky za bezpečné vozy

Byl to souboj kolo na kolo. Jack Aitken se dostal před Lucu Ghiotta, který se okamžitě snažil z vnějšku vrátit zpět před něj. Vozy britského a italského závodníka se ale ve třetí zatáčce sočského okruhu dostaly do kontaktu, což zapříčinilo děsivou nehodu.

Na místo okamžitě vyrazili traťoví maršálové, aby jezdcům pomohli. Naštěstí se ukázalo, že oba vyvázli z hrozivé havárie bez zranění. „Jsem rád, že jsem v pořádku, stejně jako Luca. Naše vozy se dotkly už dříve v zatáčce, což u mě zapříčinilo defekt, kvůli němuž jsem do něj následně narazil,“ popsal chvíle před kolizí Aitken.

This crash ended the Sprint Race prematurely 🚩



Thankfully both Jack Aitken and Luca Ghiotto walked away from the incident#RussianGP 🇷🇺 #F2 pic.twitter.com/qPexWLQjaf