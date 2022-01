Čtyřkolkář Tůma má v plánu na Dakaru riskovat. Budu muset tlačit, říká

Čtyřkolkář Zdeněk Tůma dojel ve 3. etapě Rallye Dakar desátý a průběžně si polepšil na deváté místo. Jezdec týmu BARTH Racing byl s výkonem spokojený, ale při pomyšlení na start se ještě trochu třásl. „Teploměr sice ukazoval nějakých deset stupňů, ale pocitově to byla hrozná zima. Hlavně ty ranní přejezdy bývají utrpení. Člověk musí zatnout zuby a jet, co to dá,“ uvedl Tůma.

Organizátoři museli kvůli dešťům a záplavám upravit i úterní program závodu konaného potřetí v Saúdské Arábii. Třetí úsek zkrátili o 113 kilometrů. „Hlavně ze začátku to bylo hodně písčité. Písek, duny a pak zase písek,“ žertoval Tůma. „Jelo se mi v tom ale vcelku dobře. Nemusel jsem řešit žádnou závadu, jen jednou jsem trochu navigačně zaváhal, kdy jsem minul jeden z bodů asi o sto metrů,“ řekl Tůma, který na prvního v cíli ztratil 37 minut.

Českokrumlovský rodák je nyní v první desítce, rád by se ovšem v pořadí posunul výš. „Zatím jsem spokojený, budu ale muset začít trochu riskovat a zrychlovat. Duny jsem tentokrát zajel docela dobře, jen jednou jsem musel couvnout a znovu se rozjet. Musím ale vyřešit jeden oříšek. Na čtyřku se mi to v písku protáčí, na pětku se to dusí. Potřebuji to vychytat. Hodilo by se mi trochu jiné řetězové kolečko, tak ho tady od někoho zkusím sehnat. Snad se to povede,“ vysvětlil Tůma.

Hlavně už se ale těší na další etapu. Účastníci letošního Dakaru se v ní totiž přiblíží k Rijádu. „A tam už by mělo být tepleji. Je tady fakt zima, zvlášť ji pociťujeme v těch přejezdech mimo měřené úseky. Ale nechci si stěžovat. Zatím se mi vyhýbají technické problémy, které mě trápily při poslední účasti před dvěma lety. Doufám, že to vydrží. Musím si to pohlídat a dávat pozor na skryté kameny, které jsou zvlášť na těch rychlejších úsecích nebezpečné,“ zdůraznil Tůma.