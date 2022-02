Tragédie v tréninku. Motocyklový talent Gurecký zemřel v 16 letech

Český motorsport zasáhla tragická zpráva. V pouhých 16 letech zemřel po nehodě v tréninku talentovaný závodník Jakub Gurecký. V této sezoně měl startovat v prestižním seriálu pro mladé jezdce Red Bull Rookies Cup, který je považován za vstupní bránu do mistrovství světa silničních motocyklů. Informaci o jeho úmrtí přinesl web motormix.cz a potvrdil ji Autoklub ČR.

Osudným se stal Gureckému pondělní trénink v hale na Slovensku, při němž narazil do pevné překážky a na místě zemřel.

Rodák ze Zlína odstartoval kariéru v roce 2015 a od jejího počátku v závodech dominoval. Vybojoval titul mistra republiky na minibiku, dva triumfy získal v německém šampionátu ADAC. V barvách juniorského týmu Automotodromu Brno startoval v Northern Talent Cupu, který suverénně ovládl.

Tyto výsledky mu zajistily vstupenku do Red Bull Rockies Cupu, kde z Čechů startovali Lukáš Šembera, Jakub Kornfeil, Tomáš Vavrouš, Karel Hanika, Martin Gbelec a Filip Salač. V tomto seriálu se Gurecký chtěl pomalu posouvat ke splnění svého snu, kterým byl start v mistrovství světa silničních motocyklů.

V úterý ráno se na Instagramu Jakuba Gureckého objevil dojemný vzkaz: „Kamarádi, byl jsem tady s vámi hrozně rád, moc jsem si to užil, i když to bylo jen krátce, pouhých 16 let. Sny, které jsem měl, se mi podařily splnit. Mějte se krásně a někdy si na mě vzpomeňte.“