Königa čeká druhý rok v superbicích: Jak se zlepšit? Kopírovat soupeře jako blbec

Talentovaný jezdec Oliver König, který se před rokem jako první v historii přesunul z nejslabší třídy Supersport 300 rovnou do šampionátu superbiků, stojí na prahu nové sezony. V Austrálii na okruhu Phillip Island bude o víkendu usilovat o další cenné body do sbírky. „Konkurence je obrovská, udělám ale vše pro co nejlepší výsledek,“ hlásí pražský rodák.

Jak jste nažhavený na start mistrovství světa?

„Po vydařeném testování se moc těším. Vidím, že v týmu vyvíjejí úsilí pro zlepšování mého stroje, a to mi dodává energii. Nejsem jediný, který tahá za lano, jak tomu bylo v minulé sezoně. Tohle jsou maličkosti, které mi dodávají motivaci. Jsem strašně rád, že se povedlo vyměnit technického ředitele za Tomyho (Tommaso Noccioli). On mi nebude mazat med kolem pusy – řekne mi naplno, že jedu pomalu a že musím zrychlit. To je jeden z největších bonusů.“

V první sezoně na silné litrové motorce jste dokončil všechny závody a získal tři body. Chcete tuto bilanci překonat?

„Jsem závodník, nejradši bych vyhrával, ale musím stát nohama na zemi, abyste mě pak nenatřeli (usmívá se). Bodů už jsem dosáhl, takže to není nic nereálného. Doufám, že jsem se zlepšil já a zlepší se i technika. Konkurence je nabitá, ale nemá cenu se tím pořád obhajovat. Udělám maximum, abych dosáhl bodových pozic.“

Zmínil jste silnou konkurenci. Těšíte se na měření sil s elitou?

„Už to vypadalo, že se závoděním skončím, ale pak se mě ujal Miloš (manažer Čihák) a za pět let jsme v superbicích. Je pro mě neuvěřitelné proti těm klukům jezdit a je pro mě výhra, když se vždycky někoho udržím.“

Titul obhajuje Španěl Álvaro Bautista. Mezi favority patří také Brit Jonathan Rea, jenž seriál ovládl již šestkrát v kariéře. Už vás hvězdy přijaly mezi sebe?

„Jonathan vypadá jako morous, ale je docela fajn. Už mě i pravidelně zdraví, i když na začátku minulé sezony se na mě koukal, že mě chce zabít…“ (směje se)

Jak jste se výkonnostně posunul během minulého učňovského roku?

„Obrovsky, teď jsem byl schopný jet o dvě sekundy na kolo rychleji. Budu se ale pořád snažit zlepšovat a dělat i to, co nemám úplně rád: jezdit za rychlejšími jezdci a koukat se, jak jedou oni. V uvozovkách je kopírovat jako blbec. Ale je to ta nejrychlejší cesta, jak nasbírat zkušenosti. To je můj plán.“

Po závodech v Austrálii a v Indonésii vás bude čekat vylepšená motorka, zvyknete si rychle?

„Sám nevím, jak moc se to změní. Na konci března budeme mít testy a tam uvidíme. Snad to bude krok kupředu a nová technika pomůže.“

Sezonu jste prý měl v ohrožení. Manažer Miloš Čihák vám dal ultimátum, že musíte znovu začít studovat. Jak se to s vaším koncem ve škole vlastně provalilo?

„Jelikož jsem studoval dálkově, školu jsem měl jednou za čtrnáct dnů. Ale nebyl jsem schopný jít ani na jednu přednášku – ne z důvodu, že bych jel s kamarádkou na výlet, ale že jsem tady nebyl. Pak jsem přišel na jednu přednášku, nevěděl jsem, která bije, a řekl jsem si, že by teď bylo možná lepší studia nechat a věnovat se motorkám.“

Co na to váš šéf?

„Milošovi jsem to neřekl, ale lež má krátké nohy. Nějak se to k němu dostalo a začal fičák.“

Teď vám tedy studium znovu začalo?

„Ano, budu se snažit to skloubit – pilně studovat na Newton University a dobře závodit.“

Program MS superbiků