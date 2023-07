König fotil pro Playboy, v Mostě chce útočit na první body i s Barbie

Oliver König je v nejvyšší kategorii mistrovství světa Superbiků druhým rokem a nejlépe dojel jako čtrnáctý, na což se mu nedaří navázat. „Oproti konci loňské sezony je to letos studená sprcha. První dva závody byly katastrofální, pak přišly lepší a následně pád. Byl jsem zraněný, vynechal závod v Misanu a po návratu byly další dva závody vlažnější. Už se ale cítím lépe a těším se na Most,“ líčil závodník z týmu Orelac Racing Movisio.

Vloni skončil na oblíbené trati dvakrát šestnáctý – druhý závod dokončil dokonce se zlomenou kostí v noze. Podmínky okruhu na severu Čech skvěle zná. „Najezdil jsem tam víc kilometrů než kdekoliv jinde. Je to ohromně zábavná a členitá trať. Jsou tam rychlé a pomalé zatáčky i úseky na srdíčko. Za mě je to jeden z nejkrásnějších okruhů v šampionátu,“ prohlásil. O výhodě domácího prostředí se však prý hovořit nedá. „Tím, že se tam jede už třetí rok, všechny týmy mají data. A informace mají i jezdci. Soutěžíme na mistrovství světa, jsou tam nejlepší z nejlepších a těm je jedno, kde se jede.“

V elitní třídě vládne úřadující šampion Alváro Bautista před Turkem Toprakem Razgatlioglem. Vidět je také zkušený Jonathan Rea nebo enkláva Italů v čele s Andreou Locatellim. Český jezdec si však z hvězdné konkurence už hlavu nedělá. „Kdybych jel o pódium, asi bych na sebe tlak měl. Ale tím, že jsem outsider, letos bez bodů a nemám co ztratit, žádný tlak necítím,“ usmál se mladík, který je během volna často na roztrhání.

Čerstvě má za sebou další zkušenost v roli modela, když společně s playmate Karolínou Holcovou nafotil snímky pro časopis Playboy.

„Focení už v minulosti nějaké proběhlo, ale nebylo to do takto pikantního časopisu,“ usmál se jezdec, který se prý před objektivem nikdy necítí komfortně. „Dělal jsem, co mi bylo řečeno. Není to úplně moje parketa, ale vím, že to k tomu patří a tak k tomu přistupuju. Občas to jsou fajn věci, ale tohle bylo asi spíš nutné zlo. Dvakrát, třikrát do roka tým vymyslí nějakou takovou ptákovinu a já si musím vymazat tři dny z kalendáře,“ přiznal.

I podobné rozptýlení mu však může před domácími závody pomoci. „Bylo by to hezké, kdyby se po Mostu převrátily stránky a začalo se od začátku. Moc bych si to přál i kvůli Milošovi (manažer Čihák), který je mi obrovskou oporou,“ prohlásil König.

O dobrou náladu v týmu se starají i mechanici, kteří mu připravili překvapení. Na zadní část jeho Kawasaki umístili růžovou nálepku Barbie. „Nevím, jak se to tam objevilo. Kapoty stříkal někdo jiný než obvykle,“ uvažoval König. „Jestli tam mezi nimi proběhla nějaká sázka, to musím zjistit. Každopádně před Mostem s týmem nějakou další sázku asi uzavřeme, už by to chtělo nějaký adrenalin.“

Událost v Mostě začala pátečními tréninky, o víkendu jsou pak na programu závody pokaždé od 14.00.