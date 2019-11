Olympiáda 2020 | S Čáslavskou na triku. Kolekce přežila saunu, vydrží i japonské extrémy? | iSport.cz

Jiří Prskavec, Aneta Holasová a Ondřej Synek ukázali, co bude v Tokiu nosit česká olympijská výprava • ČTK

Žádný zelenkavý experiment ve stylu fotbalistů. Olympijská výprava se do Tokia vydá v bílém, aby se její členové v přelidněném Japonsku poznali už na dálku. Místní jim mají fandit, proto je na tričku vytištěný název země i místním, pro nás tolik exotickým, písmem. Logem výpravy je postava gymnastky jasně upomínající na miláčka země vycházejícího slunce a hvězdu her v Tokiu 1964 – Věru Čáslavskou.

„Chceme navázat co nejvíc kontakt s domácím publikem. Aby nám fandili a aby nás podporovali,“ vysvětluje předseda ČOV Jiří Kejval. Češi chtějí být pro domácí fanoušky „druhou volbou“ hned po domácích. V Londýně k tomu pomohly holinky, v Riu žlutá a zelená doplněná na oblečení, v Tokiu to má být kromě gymnastického loga i představení přímo na tričku. Pod anglickým Czech Republic se národ představuje ještě jednou. V místním písmu, které je zároveň největší bariérou mezi oběma národy.

Když se v Japonskou řekne „Česko“, místní první nenapadne ani Jaromír Jágr, ani Petr Čech. Snad ani Václav Havel nebo pivo. Ale ona – Věra Čáslavská a její fenomenální vystoupení v Tokiu 1964. A když uvidí zlatý emblém na tričkách českých sportovců s gymnastickou postavou v póze napnuté jak pravítko na konci sestavy, navíc s charakteristickým drdolem, budou vědět, o koho jde.

„Gymnasti se zasloužili o velké úspěchy českého olympismu. Věra Čáslavská je pro mě srdeční záležitost, znal jsem ji osobně a vždycky mi hrozně fandila. Před každou olympiádou jsme spolu mluvili, teď to asi bude moje poslední olympiáda, tak doufám, že se mi povede i nějaký pěkný výsledek i pro Věru,“ přiznává Ondřej Synek.

Právě dvoumetrový veslař novou kolekci testoval a podílel se na jejím vývoji tak, aby vydržela extrémní japonské léto. Přes bílou barvu nejel vlak, ale materiál nebo střih ovlivnit mohl. V Japonsku má být příští léto šílené horko a vlhko. Maraton už kvůli tomu pořadatelé přesunuli a plánují i umělé sněžení. V Tokiu má být jako v sauně… A právě do ní Synek v olympijském oblečení lezl.

„Materiály jsme vybírali tak, aby to šlo, i když se člověk zapotí. Za pět olympiád bude tahle kolekce nejpovedenější, protože na tom pracovalo hodně lidí. Tričko bylo vždycky bavlněné, teď jsem chtěl, aby bylo vzdušnější. A povedlo se,“ vypráví.

Roli modela si při představování vyzkoušeli i Jiří Prskavec a gymnastka Aneta Holasová, zatímco benjamínek výpravy si roli modelky užíval, vodní slalomář nervózně pokukoval na hodinky, aby se moc předvádět nemusel. Spěchal nejdřív na rozhovory a o pár desítek hodin později kam jinam než do Tokia.

Čaj na tričku i v kanále

„Já a model? Strašný, nesedí mi to,“ smál se. „Jediná výhoda je, že si to mohla vždycky vyzkoušet moje manželka. A taky radši říkala, ať jdu příště sám,“ říká čerstvý ženáč Prskavec.

Na Japonsko se sice těší, místní jazyk se učit nebude. „Je to hrozně zajímavé, ale jednou jsem se snažil napsat svoje jméno a dopadlo to fakt blbě. Napsal jsem nějaký nesmysl. Před osmi lety jsem tam byl a nad tím písmem žasnu. Nevěřil jsem, že je něco takového možné, ten rozsypaný čajíček…“

Když jsme u čaje, tak ten vodní slalomáře čeká nejen v novinách. V kanálu pro vodní slalom má být extrémně horká voda. Až 37 stupňů. Pro srovnání, v Troji teplota vody i v létě stěží atakuje dvacítku, v Austrálii v nejhorších případech třicítku.

„Představa, že je to ještě o sedm stupňů teplejší, to není žádná sranda. Jsou s tím strašné problémy a člověk se musí chladit. Vůbec si nedokážu představit, že bych v tom podával nějaký výkon,“ děsí se s tím, že do výbavy na olympiádu možná vedle oblečení přibude i bazének na studenou vodu.

Sám Prskavec přitom zatím účast na Hrách nemá jasnou. Jako mistr světa sice vyjel Česku účastnické místo, ale aby se mohl pokusit o svou první olympijskou medaili, musí ovládnout tvrdou konkurenci českých vodních slalomářů v čele s Vítem Přindišem a Vavřincem Hardilkem.