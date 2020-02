Olympiáda 2020 | Olympiáda 2020 | České medailové naděje na LOH v Tokiu | iSport.cz

Judista Lukáš Krpálek vyhrál ve finále OH a vybojoval zlatou medaili • ČTK

Čeští sportovci si v samostatné éře ČR odváží z letních olympijských her v průměru 9 - 10 medailí. Z posledních her v Riu jich přivezli 10. Jedinou zlatou medaili vyválčil judista Lukáš Krpálek. Někteří medailisté už ukončili kariéru, objevila se však i nová mladá krev a Česko bude mít velkého kandidáta na medaile i v olympijské premiéře sportovního lezení. Jaké jsou další české naděje na LOH 2020 v Tokiu?

Medailisté z předchozích olympiád, mladá krev z olympijských her mládeže, nové sporty nebo sportovci s úspěchy ve světovém poháru a mistrovství světa. Olympijské hry jsou o jednom závodě a cinknout to může každému, kdo vyladí formu na největší událost roku 2020. Přinášíme přehled českých sportovců, kteří podle dosavadních výsledků mohou pomýšlet na nejvyšší příčky nebo alespoň příjemně překvapit a bojovat o kvalitní umístění.

Obhájí medailisté z Ria cenné kovy?

Lukáš Krpálek

Jako jediný z české výpravy v Riu vybojoval zlato. Po olympijské sezoně se posunul do nejvyšší váhové kategorie nad 100 kg a roce 2018 si došel pro titul mistra Evropy v těžké váze a o rok později si došel i pro titul mistra světa. V Tokiu tak opět bude patřit mezi velké favority, konkurence v nejprestižnější váhové kategorii je však obrovská.

Josef Dostál

V Londýně si ve čtyřkajaku na 1 000 m vyjel bronz. V Riu ho zopakoval a k tomu přidal stříbro v K1 na 1 000 m. Přijde v Tokiu zlato? V tabulkách medailistů MS v K1 na 1 000 m ho najdete od roku 2014, od té doby si na světovém šampionátu pětkrát dojel pro individuální medaili. V roce 2019 pak vyměnil čtyřkajak za deblkajak, do nějž usedl s Radkem Šloufem a hned si na MS vyjeli účast v Tokiu.

Jiří Prskavec

Pokud si vyjede v nabité konkurenci českých kajakářů účast v Tokiu, bude rozhodně patřit mezi hlavní adepty na zlatou medaili. Na MS 2018 si vyjel stříbro, o rok později už to bylo zlato. Na olympijských hrách však může ve vodním slalomu závodit pouze jeden závodník. O účast s ostatními kajakáři se Prskavec teprve utká na jaře 2020 v nominačních závodech.

Barbora Strýcová, Petra Kvitová a další tenistky

V Riu Strýcová získala bronz ve čtyřhře s Lucií Šafářovou, v roce 2018 se rozloučila s reprezentací. Je tedy otázkou, zda se na LOH v Tokiu představí a kdo s ní případně vytvoří deblový pár. Na okruhu WTA v posledních letech hraje prim i pár Krejčíková / Siniaková, který si určitě brousí zuby na olympijskou medaili. Bronz ve dvouhře pak obhajuje Petra Kvitová.

Medailisté z Evropských her 2019 v Minsku

Z 2. Evropských her v Minsku si Češi odvezli 13 medailí. Hodně se dařilo sportovním střelcům, kteří získali celkem 7 medailí, některé v neolympijských disciplínách. Zazáří někdo z medailistů i na olympiádě v Tokiu?

David Kostelecký

Česko bude mít v trapu hned dvojí zastoupení. Jedno místo zajistil Kostelecký vítězstvím na Evropských hrách v Minsku, druhé pak vystřílel na ME Jiří Lipták. Naváže Kostelecký na zlato z Pekingu a 4. místo z Ria?

Tomáš Nýdrle

Český skeetař účast v Tokiu sice stále nemá jistou, ale pokud se na LOH kvalifikuje bude patřit k velkým favoritům. Úřadující mistr světa vévodí i světovému žebříčku a mohl by tak rozšířit řady českých medailových nadějí ve sportovní střelbě.

Filip Nepejchal

Další z českých střelců oslaví krátce před LOH v Tokiu 21. narozeniny. Olympijskou střelnici si vyzkoušel již před 4 roky v Riu. V uplynulé sezoně získal Nepejchal řadu úspěchů - je držitelem světového juniorského rekordu v libovolné malorážce na 3x40 ran, vyhrál finále SP i juniorské ME. V Tokiu půjde o dalšího z českých sportovních střelců s medailovými ambicemi. Zlato mu predikuje i analýza společnosti Gracenote Sports.

Tomáš Bábek

Na Evropských hrách si dojel pro zlato na 1 km s pevným startem. Tato disciplína však v programu LOH 2020 chybí. Bývalý vítěz SP a mistr Evropy tak bojuje o účast na LOH v keirinu.

Kdo další může bojovat o medaili?

Adam Ondra

Trojnásobný mistr světa v lezení na obtížnost a držitel mnoha dalších ocenění ve sportovním lezení by se měl představit v nové disciplíně programu olympijských her. Čeká ho kombinace tří disciplín - lezení na obtížnost, lezení na rychlost a bouldering. Lezcům se budou násobit umístění ze všech tří disciplín. Formát soutěže Ondra několikrát kritizoval, premiérově si ho vyzkoušel na MS 2019 v Innsbrucku, kde se ale neprobojoval ani do finále. Jistotu účasti v Tokiu tedy získal až na kvalifikačních závodech v Toulouse.

Zuzana Hejnová, Barbora Špotáková a další atleti

Z MS 2019 v Dauhá se Češi vrátili poprvé od roku 1991 bez medaile, o účast ve finále na OH určitě budou bojovat oštěpaři a oštěpařky, koulař Staněk nebo Zuzana Hejnová. Více o aktuálních šancích prozradí až jarní atletické mítinky včetně Zlaté tretry.

Mladé naděje z LOH mládeže 2018

Olympijských her mládeže se mohou zúčastnit sportovci od 14 do 18 let. Na LOH mládeže 2018 v Argentině se blýskly i dvě budoucí hvězdy českého sportu.

Barbora Seemanová

Nastupující hvězdu českého plavání čeká po olympiádě přesun na Louisvillskou univerzitu, kde bude trénovat pod dohledem úspěšného kouče Albiera. Nejprve ji však čekají olympijské hry v Tokiu, kde má jistou účast ve štafetě na 4x100 metrů a závodech na 100 i 200 m volným způsobem. Pokukuje však i po limitu na kraulařské čtyřstovce. Úspěchem by byla i účast ve finále, medaile pak naprostou senzací.

Barbora Malíková

Pro 19letou čtvrtkařku bude úspěchem samotné splnění kvalifikačního limitu na LOH v Tokiu. Její jméno bychom si však měli zapamatovat. V juniorských soutěžích sbírá jednu medaili za druhou.