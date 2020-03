Olympiáda 2020 | Co s olympiádou v Tokiu? Odložení si nedovedu představit, říká Kejval | iSport.cz

Zrušení či odložení zřejmě poskytne i MS v hokeji nebo fotbalové Euro, začne i tak olympiáda podle plánu?

„Nemáme žádný plán B, tak se nemáme čeho obávat. Dneska se zapálil olympijský oheň, tak pevně věříme, že 24. 7. ta pochodeň zapálí i olympijský oheň v Tokiu.“

Člen organizačního výboru Her Harujuki Takahaši ale pro Wall Street Journal nevyloučil odložení olympiády na rok 2022…

„Předseda organizačního výboru to hned dementoval. Když mě budete pořád tlačit do toho, co se může stát, tak když už nebudu mít co říct, tak vám taky povolím… Ale není to ničím podložené, můžeme si říkat, co chceme. Takový plán nikde není a myslím, že je ekonomicky nerealizovatelný.“

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE >>>

Umíte si představit, že by byla olympiáda odložena?

„V tenhle okamžik ne. Dneska je tam postavené sídliště, které má nějakých 17 000 postelí, a to tam nemůže několik let stát a chátrat. Do toho ty stadiony, to je tak složitá logistická operace, samo Japonsko se na ní podle slov premiéra Abeho chystalo dvacet let. Ta vlastní výstavba trvala sedm let, neumím si představit, že by bylo možné to vůbec ekonomicky udělat.“

Jaké máte informace přímo z MOV?

„Řešíme to na denní bázi. Jednáme s partnery, kteří financují olympijské hry. Nebudu lhát, je tam celá řada obav partnerů, celý hospitality program čeká, co bude dál, to je všude na celém světě. Občas se lidi ptají, jestli to není dobré teď zastavit, aby se neutrácely peníze. Ale devadesát procent těch peněz už je utracených, byla by velká chyba cokoliv dělat. Olympiáda začíná 24. 7. a my v tenhle okamžik věříme na sto procent, že se uskuteční.“

Pokud by přece jenom nastal okamžik, kdy byste odložení museli zvažovat, dokdy by rozhodnutí muselo padnout?

„Nemáme žádný deadline. Vím, že Dick Pound (přední člen MOV) mluvil o tom, že se na konci května má rozhodnout. Teď se situace mění každý den k horšímu, tak nemá smysl pod vlivem emocí dělat unáhlená rozhodnutí. Jsou čtyři měsíce „to go“, to je relativně hodně času z hlediska charakteru epidemie, pevně věříme, že se to podaří dát dohromady.“

Jaký výhled situace máte od vašich expertů z lékařské komise MOV?

„To už jsme v úrovni spekulací, protože MOV a Richard Budgett, což je předseda lékařské komise, sleduje s WHO, jak to vypadá. Různé státy k tomu přistupují různě. Pro nás je zajímavý přístup Íránu, který tomu nechal úplně volný průběh a asi nechá nakazit většinu populace a pak budou imunní. Je to pohled na věc, možná pro ně ekonomicky nejpřijatelnější. Pak jsou země jako Izrael, které udělaly nejpřísnější opatření. Teď je každá rada drahá, všechno jsou to pokusy, jediné, co nás znervózňuje a překvapuje, je, že Evropská unie nekoordinuje svoji činnost.“

Sportovcům přidělává problémy rušení závodů, které jsou součástí olympijské kvalifikace. Co s tím?

„To teď nikdo neví. Víme jen to, že skoro všechny sporty vše zrušily, mění se to ze dne na den. Ještě před pár dny se myslelo, že by se (kvalifikace) mohly udělat na americkém kontinentě, dneska vidíte, že ne. To není jen problém střední Evropy, ale globální. Budeme sledovat, jak se bude uvolňovat ta situace. Umím si představit, že v řadě států to může být uděláno administrativním krokem.“

Jak vám komplikuje situaci uzavření sportovišť v rámci vyhlášení nouzového stavu?

„To je fatální. Musíme se kouknout, co to nařízení znamená. Je formulované obecně a platí pro veřejnost. Ale my potřebujeme vědět, jak to platí pro vrcholové sportovce, jestli sportovci můžou chodit do práce a využít sportovní zařízení, často využívají i veřejná sportoviště, která asi budou zavřená. To by samozřejmě bylo fatální, kdyby se ukázalo, že mají být třeba zavřené plavecké bazény, kde se mají naši plavci připravovat na olympiádu. Ale věřím, že takhle to nařízení nebylo formulované nebo myšlené. Ministr vnitra uvedl, že bude dávat výjimky. My v té věci budeme jednat a pevně věřím, že to dopadne dobře.“

Poletí sportovní ředitel ČOV Martin Doktor na plánovanou inspekci do Tokia?

„Teď jsme o tom mluvili. Ještě včera to vypadalo, že jo, ale dneska to asi odpískáme. Ale to není tak, že by byla v Japonsku špatná situace, ale musíme si vyhodnotit nařízení vlády, abychom neudělali nějakou zbytečnou chybu.“

Zažil jste horší situaci?

„Ne. Jsem veslař, zažili jsme povodně, mysleli jsme, že je konec toho veslařského světa. Ale když vám jde velká voda, víte, že to brzo opadne, ale tady nevíte, kde je toho konec. Je to nepříjemné ze všech stran, ale díváme se na to pozitivně. Neděje se to jen u nás, ale po celém světě, všichni se s tím musí vyrovnat. My se snažíme respektovat všechna nařízení a v rámci té situace hledat nejvhodnější řešení.“