MS hokej 2020 | MS v hokeji 2020? Šance se blíží nule, definitivní NE ale nepadlo | iSport.cz

Šance se blíží nule. Zatím ale definitivní NE nepadlo. S tím, že by se letos mistrovství světa v hokeji uskutečnilo, už počítá málokdo. „Šampionát podle mě nebude. V době, kdy Švýcarsko zavírá hranice, je to nereálné,“ řekl ve čtvrtek Sportu prezident Českého hokeje Tomáš Král. Uznávaný kanadský časopis The Hockey News už dokonce informoval, že MS bylo zrušeno. IIHF to zatím popírá.

Prakticky v celé Evropě se v následku šíření koronaviru ruší veškeré kulturní i společenské akce. Hokej na kontinentu už odpískali kromě Česka například v Německu, Rakousku, Slovensku či Švýcarsku. Právě tam by se taky mělo v květnu konat mistrovství světa.

Všechno však nasvědčuje tomu, že 8. května úvodní buly šampionátu nepadne. „Když vidím, jak se to s koronavirem vyvíjí, tak si ani nedovedu představit, že se mistrovství světa bude letos hrát,“ řekl v úterý jasně šéf Českého hokeje Tomáš Král. Včera svá slova pro deník Sport potvrdil. „Říkám to otevřeně, podle mě se mistrovství světa hrát nebude.“

Ve čtvrtek odpoledne vzbudila velký rozruch zpráva webu The Hockey News, že podle jejich zdrojů bylo konání mistrovství světa zrušeno, což by měla Mezinárodní hokejová federace potvrdit v příštích dnech. Ta však tuto informaci okamžitě dementovala. „Zpráva není pravdivá, v tomto okamžiku nedošlo k žádné změně ohledně konání turnaje,“ stojí v příspěvku IIHF.

Contrary to media reports, the 2020 IIHF Ice Hockey World Championship has not been cancelled. There has been no change in the status of the tournament at this time. — IIHF (@IIHFHockey) March 12, 2020

V minulých dnech se spekulovalo o tom, že by se šampionát mohl přesunout jinam, nabízelo se ruské Soči. Situace se však má tak, že pokud by turnaj měl proběhnout, pak jedině ve Švýcarsku. IIHF by se měla vyjádřit do neděle 15. března. „Váže se to však na další věci jako přístup švýcarské vlády,“ připomněl Král. Pozítří by měla zasedat švýcarská vláda, která by mohla o osudu MS rozhodnout.

Konečný termín, zda šampionát bude či ne, je stanoven na 15. dubna. Nejistota se vznáší rovněž nad přípravou reprezentace, včetně Českých hokejových her, které mají proběhnout v Brně od 30. dubna do 3. května.

„Kdyby se hledaly cesty, jak mistrovství světa sehrát, budete tam mít docela dost zemí, které by se turnaje jednak účastnit nechtěly a další by ani nemohly,“ přidává Král. „Už tady máme reakce ze světa, například NHLPA (hráčská asociace) zvažuje opatření, aby hokejisté NHL do Evropy nejeli. Kazachstán zakázal svým občanům výjezdy do 1. června. Jsou tam Italové, kteří mají v podstatě zavřené hranice, celostátní karanténu. Jedna věc tedy je, že se rozhodne, aby se hrálo, a druhá, jak by ten šampionát vypadal, kdo by na něj vůbec přijel.“

Play off své nejvyšší soutěže nejdříve Švýcaři jen odložili, včera ho však kompletně zrušili. Stali se tak už osmou evropskou zemí, v níž kvůli koronaviru předčasně končí hokejový ročník. Rozhodli o tom šéfové tamních klubů během konferenčního hovoru na dálku. „Máme povinnost chránit naše hráče, členy klubu a jejich zdraví. To je nyní nejvyšší prioritou,“ prohlásil ředitel soutěže Denis Vaucher.

Švýcarské kantony postupně ruší všechny sportovní akce včetně tréninků až do konce března. „Nedovedu si ani představit, že by Švýcarsko, které zavírá hranice, najednou řeklo, jak se začne hrát mistrovství světa. Na akci se vám sejdou statisíce lidí, v téhle době to nevypadá úplně reálně,“ uzavírá Král.

kdy má MS odstartovat?

Mistrovství světa má začít 8. května ve švýcarském Curychu a Lausanne, finále je naplánováno na 24. května. Odehráno by mělo být celkem 64 zápasů.

kdo by se měl MS zúčastnit?

Celkem 16 národních týmů: Bělorusko, Česko, Dánsko, Finsko, Itálie, Kanada, Kazachstán, Lotyšsko, Německo, Norsko, Rusko, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, USA a Velká Británie. Podle opatření jednotlivých států je však již nyní jasné, že by se MS nemohlo odehrát v kompletním složení.

Důležitá data:

15. března - zasedání švýcarské vlády, tématem bude i MS

15. dubna - deadline pro verdikt, zda se bude MS konat