Olympiáda 2020 | Česko a Tokio? Teď bychom tam nikoho neposlali, říkají bossové ČOV | iSport.cz

Český olympijský výbor je připraven na případné odložení letošních olympijských her v Tokiu, ačkoli pracuje i s variantou, že se začne podle plánu 24. července. Původní termín se ale jeví málo reálný. „Jestli by se Hry konaly v současné situaci, tak teď tam asi nikoho nepošleme. Pro nás je měřítko číslo jedna, jestli Hry budou ze zdravotního hlediska bezpečné,“ řekl šéf mise Martin Doktor.

„Pracuje se se všemi variantami, že se bude začínat 24. července, až po varianty, že se budou olympijské hry posouvat. V současné době se nehovoří o kolik, jestli o týdny, měsíce, o rok. Jediné, co není na stole, je zrušení olympijských her. Jsem přesvědčen, že se budou dít v původním formátu. Akorát se připravuje, jak by bylo možné zorganizovat Hry v jiném termínu,“ uvedl předseda ČOV Jiří Kejval.

Olympijský oheň už byl sice v Olympii zapálen a dorazil do Japonska. Letos v létě ale olympiádu v Tokiu zřejmě nezažehne. Mezinárodní olympijský výbor čelí sílícímu tlaku, aby byly Hry posunuty. Kanada dokonce oznámila, že by v létě své sportovce do Japonska neposlala.

Pokud by trvala současná situace, podobný názor by měl i Český olympijský výbor. Jeho Komise sportovců pod vedením zlatého moderního pětibojaře z Londýna Davida Svobody odeslala do sídla MOV do Lausanne vyjádření, že si čeští sportovci přejí Hry odložit.

„Dnes zasedá Komise sportovců MOV a naše doporučení bylo podobné. Za situace, jak ji dneska vidíme dnes a tady, pro nás není možné se zúčastnit olympijských her,“ řekl Kejval.

MOV se dlouho držel původního termínu, zhoršující se situace kolem pandemie koronaviru ale jeho postoj změnila. V neděli večer dal výkonný výbor MOV posvěcení úvahám o odložení Her s tím, že jasno bude do čtyř týdnů.

„Je potřeba se kouknout na ekonomickou proveditelnost kroků, má to politický rozměr,“ říká Kejval. „Olympiády se zúčastní 106 států z celého světa, pandemie by měla být vyřešená na celém světě. Parametr číslo jedna je ochrana zdraví nejenom sportovců, ale všech účastníků Her.“

Dvě v tuto chvíli nejpravděpodobnější varianty jsou, že bude olympiáda odložena jen o několik týdnů na letošní podzim, a že se bude konat v příštím roce.

Případný podzimní termín by způsobil problémy na televizním trhu, protože by olympijským hrám konkurovaly fotbalové evropské soutěže nebo profesionální ligy ve Spojených státech. Posunutí o rok by zase přineslo velké dodatečné náklady. Mnohé z olympijských staveb mají v té době už sloužit úplně jiným účelům.

Odložení by také umožnilo mezinárodním sportovním federacím řádně dokončit kvalifikační soutěže, jejichž program je v současnosti kvůli pandemii v troskách.

„Já za sebe nepreferuju žádnou z možností, žádný z termínů není dobrý. Nemáme variantu, která by byla z hlediska kvalifikačních limitů férová pro všechny. Máme tady speciální situaci, bude se muset najít nejlepší možné řešení,“ řekl Doktor.