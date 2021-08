Krpálkův úspěch mi vlil energii do žil, říká uzdravený oštěpař Vadlejch

Měl jste zdravotní potíže. V jakém stavu jste přijel na olympiádu, a můžete dělat všechno naplno?

„Můžu dělat úplně všechno naplno, neomezuje mě to. Už poslední Diamantová liga byla víceméně ve stoprocentním stavu tělesném, ale ty podmínky a všechno okolo… Proto ještě výkon nebyl, jak jsem si představoval. Ale je to den ode dne lepší. Všichni okolo dělají, co můžou, pomáhají mi, i pan profesor Kolář, doktoři, fyzio. Věřím, že závod bude stoprocentní.“

Jaký výkon byste si představoval?

„Úkol číslo jedna je kvalifikace. Je dopolední, což dlouhé roky nebylo. Limit je poměrně vysoko 83,50, což je na dopolední kvalifikaci hraniční. Moc lidí to tady zatím neplní z technických disciplín, vrhačských. Takže úkol číslo 1 - prodrat se do finále a tam ideálně velký letošnák.“

Jak vám osobně sedí dopolední kvalifikace? První skupina háže už po deváté, v kolik byste musel vstávat?

„Už si opravdu nepamatuju, jak jsem se cítíval, ale celkově nemám problémy se vstáváním a rád hážu dopoledne, nemám s tím problém. Ale budu vstávat dost brzo. Ještě nejsou rozdělené skupiny, takže nevím, podle toho se budu rozhodovat. Skvělé ale je, že mezi kvalifikací a finále je reálně skoro tři a půl dne, je to pro tělo a výkon ideální.“

Je vaše rozpoložení i kvůli tomu, že jste před olympiádou málo závodil, teď odlišné?

„Je to trošku něco jiného, ale ono to, že jsem málo závodil, bylo i proto, že jsem všechno podřizoval olympiádě. Jinak bych třeba šel i víc závodů, ale opravdu jsem se snažil tělo dát do maximální pohody, aby v ní bylo teď. Tím byl ovlivněn i počet mítinků. Ale je to pořád ten samý pohyb, hlava si to pamatuje, tělo bude stoprocentně v pohodě a technika přijde, ta tam prostě je.“

Jak složitá a psychicky náročná byla léčba zraněného třísla?

„Bylo to první natržení svalu, co jsem měl. Nejdřív si jen myslel, že jsem si tříslo jen trošku natáhl. Nešlo to tak rychle, jak jsem si představoval, hojení probíhalo delší dobu, cítil jsem to hlavně při házení. Ostatní věci už jsem třeba mohl, ale při házení jsem nemohl dělat pohyb, jaký bych si představoval. Samotného mě to překvapilo. Teď už se ale můžu naprosto svobodně pohybovat, vůbec mi to nevadí.“

Oštěpařky zmiňovaly, že je zde na rozběhu rychlý povrch. Jak to vyhovuje vám?

„Je neskutečně rychlý. Fakt skvělý povrch. Házeli jsme tam už jednou, bylo to dobré, hrozně se mi to líbí, mám to rád. Samozřejmě čím rychlejší povrch, tím se můžou nasčítat chyby, které se udělají, je to náchylnější na techniku. Ale směrem k výkonu je to jenom posun. I já se tam cítím dobře na kotníku, což pro sto kilového oštěpaře není tak jednoduché.“ (smích)

Soutěž oštěpařů je tradičně až na konci olympiády. Jak to máte s udržením koncentrace, obzvlášť, když se ve vesnice slavily pořád medaile?

„Není to žádný zázrak. Letos nejde chodit na ostatní sporty, ai kdyby šlo, jde to mimo mě. Snažím se maximálně koncentrovat na závod. Takže to do posledního dne probíhá více méně: trénink, jídelna, ubytování. Ale na druhou stranu když vidím úspěchy, příběhy kolem toho, nabíjí mě to takovou energií. U sledování sportu mi nikdy tak nebilo srdce, jako když se pral Lukáš Krpálek. To vlévá energii do žil a posouvá mysl zase úplně jinam.“