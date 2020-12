Koukalová o exmanželovi: Vzpomínat chci v dobrém. Na co vztah doplatil?

Poměrně brzké ukončení sportovní kariéry pro Koukalovou nebylo jednoduché, výhodou však tehdy bylo, že její manžel už podobné zkušenosti měl. „Nasměrovalo mě to novým směrem a byla to i inspirace, protože jsem věděla, že Petr si už koncem kariéry prošel. Mohla jsem vidět, co vše se změnilo a jak ty situace zvládal,“ vzpomíná bývalá biatlonistka.

Jejich manželství ovšem nevydrželo, na začátku září Koukalová na sociálních sítích nečekaně oznámila, že se rozvádějí.

„Rozhodně na to chci vzpomínat v dobrém. I tahle životní etapa mi hodně dala a beru to tak, že minimálně 80 procent vztahu nebo času, kdy jsme spolu byli, bylo pozitivních a mám na ně hezké vzpomínky. A tak bych chtěla, aby to zůstalo. V životě se prostě dějí věci, které nemusíte ze začátku chápat, ale dnes to vidím tak, že to tak mělo být,“ hodnotí s odstupem času svou zkušenost.

Problémem prý bylo, že se oba kvůli dřívějšímu nabitému programu nestihli až tak dobře poznat. A když najednou měli víc volna, už to nebylo ono.

„Při práci, kterou jsme tehdy oba vykonávali, jsme neměli moc velkou šanci zjistit, jací jsme. Prakticky spolu trávíte jen pár dní do měsíce a není to běžný život, jako když se lidé vidí několik hodin denně. Jakmile jsem ale změnila životní styl a trávili jsme spolu víc času, začínali jsme si asi postupně uvědomovat, že to není tak, jak jsme si původně mysleli,“ říká Koukalová.

A jak to mezi bývalými manžely tedy aktuálně vypadá? „Majetkové vyrovnání se řeší a stále nás pracovně spojuje jeden projekt. Nad příjmením jsem zatím moc nepřemýšlela. Uvidím časem,“ tvrdí majitelka šesti medailí z mistrovství světa.