Střelec Jelínek je zpět: Přes Írán k postupu. Je jedno, kdy to přijde

Obývaný kanonýr se zapojil do týdenní přípravy před odletem do Tokia a vybojoval si nominaci na Hry. „Těším se. Přeci jen je to po dlouhé době a navíc v téhle úžasné atmosféře, i přesto, že nejsou diváci. Pořád je to ale olympiáda, takže se moc těším,“ líčil třicetiletý David Jelínek po návratu do reprezentačního týmu.

Na EuroBasketu 2015 byl u výborného výsledku v podobě 7. místa. V olympijské kvalifikaci o Rio už ale nestartoval. „Na jeho postu máme největší přetlak. Nemohl by dostat tolik minut, na kolik je zvyklý,“ konstatoval před bitvami o brazilské Hry kouč Ronen Ginzburg. Jelínek se pak z různých důvodů neúčastnil dalších vrcholných turnajů. Na vině bylo i zranění ukazováčku.

Teď už Ginzburg s Jelínkem znovu počítá i v dlouhodobějším horizontu. „Po tom, co jsme se kvalifikovali a vlastně tím ukončili jeden blok, rozhodli jsme se taky dívat do nejbližší budoucnosti, tedy na kvalifikační okna o mistrovství světa a na domácí EuroBasket. Řekli jsme si, že by bylo dobré Davida přivést do týmu. On je dobrý hráč,“ řekl reprezentační kouč po oznámení finální nominace pro Tokio.

Z úspěšného týmu nakonec vypadl mladík Patrick Samoura, jenž v nadcházející sezoně opět zakotví v USA. „Podle jmen i momentální výkonnosti jsme dali dohromady tu nejsilnější sestavu, která byla k dispozici,“ komentoval basketbalový expert Michal Ježdík.

Forma v Polsku i v Andoře

Střelecké geny má po svém otci Josefovi – historicky nejlepším kanonýrovi české soutěže. Nejen z tohoto důvodu by měl David Jelínek zvýšit konkurenci v útoku. V posledních sezonách předváděl na klubové úrovni pozoruhodné výkony.

Ve Wloclawku našel v sezoně 2015-16 famózní formu. A dokonce si vybojoval titul nejlepšího střelce polské soutěže. Když pak českému křídelníkovi nevyšel boj o NBA v týmu Dallasu, putoval do nejvěhlasnější evropské ligy. Po předchozích zkušenostech ze španělských týmů Joventut Badalona a Laboral Kutxa však tentokrát zamířil do Andorry.

A i v celku MoraBanc dokázal za pět sezon skvělý počin, prostřílel se na první místo historické tabulky. Zápisem 1459 bodů překonal Connera Henryho. „Lidé si to budou pamatovat a vaše jméno nějakou dobu přetrvá, než se zase najde někdo, kdo vás překoná. Je to úspěch, který časem ocením ještě víc,“ řekl v závěru sezony. V elitní soutěži udržel střelecký průměr těsně nad 10 body na zápas. Průměrně trefil více než dvě trojky. S Andorrou obsadil ve španělské lize 9. pozici a jen těsně tým nepostoupil do play off.

Další výraznou stopu by rád zanechal v olympijském Tokiu coby člen jediného českého kolektivního týmu na Hrách.

Sotva co basketbalisté vstřebali zážitky ze slavnostního zahájení, bude je čekat tvrdá dřina proti nevyzpytatelnému soupeři. „Je to pro nás úplně jiné. Když je člověk na jakémkoliv jiném turnaji, tak je tam jenom s dalšími basketbalisty. Tady potká všechny možné jiné sportovce. Věřím, že na daný zápas se my budeme připravovat stejně jako za jakýchkoliv jiných situací,“ prohlásil Jelínek.

V dalších zápasech základní skupiny A se bude muset český tým zkusit popasovat s Francií a superfavoritem USA. I proto je úvodní střet s Íránem klíčový. „Když ten důležitý zápas přijde, tak je to vždycky stejné, a je jedno, jestli je to na začátku nebo na konci turnaje. Jde hlavně o nás, abychom byli připravení, podávali výkony, jaké bychom chtěli, a dokázali se zkoncentrovat,“ uvedl Jelínek. „Írán je soupeř, se kterým se asi budeme prát přímo o postup. Když se nám podaří vyhrát, mohli bychom se mu přiblížit.“

Basketbalová reprezentace se na posledních turnajích včetně olympijské kvalifikace prezentovala rychlou hrou náročnou na fyzickou kondici. V tom by měla pokračovat i v Tokiu. „Chtěli bychom soupeře rozběhat a hrát tu hru, kterou kluci hrají už nějakou dobu, dostávat se do volných pozic z rychlých protiútoků. Od té klasické hry se musíme odpíchnout dál,“ nepochyboval Jelínek.