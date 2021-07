Auda hlídal hvězdného obra Íránců, ale i pálil: Body může dát kdokoliv

Haddádí je ikonou íránského basketbalu, první hráč někdejší perské říše, jenž byl draftován do NBA. Tam se udržel pět let v organizaci Memphis Grizlies, mihnul se také ve Phoenixu. V šestatřiceti se postavil českému týmu a napáchal škody. Dal celkem patnáct bodů.

„Hlavně pod košem je to s ním hrozně těžké. Hrát proti hráči, který má ty zkušenosti a je o dobrých dvacet, pětadvacet kilogramů těžší a o deset centimetrů vyšší, není nic jednoduchého,“ hodnotil Auda, sám narostlý do výšky 206 centimetrů.

Před zápasem s Čechy Haddádího trápilo zranění, kvůli němuž se vrátil k tréninku teprve před deseti dny.

„V prvním poločase jsme nehráli dobře. Ve druhém jsme udělali změny, přešli jsme k zóně a zkusili jsme se vrátit zpátky do zápasu,“ řekl Haddádí.

Íráncům se Čechy podařilo dostat pod tlak a přiblížili se na dohled čtyř bodů.

„Gratuluju Íránu ze skvělý boj,“ uvedl Auda, který v závěru sám výrazně přispěl k českému úspěchu. V posledních dvou minutách nejdřív trefil střelu v pole a poté proměnil i dva trestné hody.

„V daném momentu o věcech nepřemýšlím,“ řekl Auda. „Snažím se týmu pomoct co nejvíc. Když mám možnost skórovat, tak se snažím útočit na koš. Vím, že je to pro tým dobře. Jsme všichni takoví. Je to týmová hra, všichni se snažíme najít volné spoluhráče s nejlepší možnou volbou. Každý zápas dá body někdo jiný. Nemáme to postavené na jednom, dvou hráčích. Je dobré, že může dát body kdokoli.“

Auda sice začínal na lavičce, ale pak dostal šancí dost. Na hřišti byl 22 minut a 37 sekund, což byla čtvrtá největší porce v týmu hned za Satoranským, Veselým a Schilbem.

Trenér Ronen Ginzburg příspěvek hráčů z lavičky nutně potřeboval. Po kvalifikačním turnaji v Kanadě byli kvůli nejasným koronavirovým testům někteří hráči v karanténě a krátká příprava na olympiádu proto neprobíhala ideálně.

„Měli jsme problém s kondicí, někteří naši hráči nejsou v top formě. Máme dvanáct dobrých hráčů a můžeme je použít,“ líčil Ginzburg.

„Jsme dobrý tým, nezáleží, kdo hraje od začátku, kdo ne. My na lavičce se snažíme přinést stejnou energii jako základní sestava. Je to týmový výkon,“ uvedl Auda.

Česká banda nakonec kritickou chvíli zvládla a urvala vítězství, které je klíčové v boji o postup do čtvrtfinále.

„První zápas na olympiádě, první vítězství, tohle všechno jsou skvělé zkušenosti, jsme za to hrozně rádi,“ řekl Auda. „Na druhou stranu v deset ráno, v prázdné hale, byla to taková ospalá atmosféra. Je to určitě těžké, ale pro oba týmy stejné. Takové zápasy vyhrává tým, který to vítězství chce víc.“