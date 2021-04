Další česká stopa na olympiádě. Mezi rozhodčími je Ratajová "od sporáku"

„Měla jsem za to, že jako rozhodčí se můžu dostat na olympiádu jednou za kariéru. Ale o to více jsem mile překvapená. Beru to jako velkou odměnu za to dosavadní kariéru i za to, co jsem tomu obětovala. Zároveň je to samozřejmě také velká motivace, abych se udržela v co nejlepší formě i na samotnou olympiádu,“ okomentovala pro web FAČR Ratajová, která je mezi dvanácti evropskými rozhodčími na ženském turnaji.

Sudí Lucie Ratajová se nechvalně proslavila v roce 2016, když chybovala v zápase Sparty s Brnem. Trefa Aloise Hyčky na 3:3 neměla platit kvůli ofsajdu, který neodmávala. Záložník Sparty Lukáš Vácha ji na Twitteru poslal ke sporáku, brankář Tomáš Koubek po zápase řekl: „Můj názor je takový, že ženy by měly zůstat u plotny, a ne rozhodovat mužský fotbal.“ Sudí za chybu dostala čtyřzápasový trest, sparťanští hráči zaplatili pokuty