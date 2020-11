Skokan Lieser! Obří posun ve světovém žebříčku, Tokio je opět blíž

Golfista Ondřej Lieser se po triumfu ve finále evropské Challenge Tour na Mallorce posunul ve světovém žebříčku z 306. na 179. místo. Díky tomu se dostal mezi šedesátku hráčů pro olympijské hry a aktuálně by jel do Tokia. „Jde o jednu z věcí, která mě opravdu hodně zajímá,“ připustil v nedávném rozhovoru pro iSport.cz.

V čele žebříčku je od konce srpna vítěz Masters Američan Dustin Johnson před Španělem Jonem Rahmem a krajanem Justinem Thomasem.

Devětadvacetiletý Lieser znovu vylepšil vlastní české maximum mezi muži, jímž bylo 301. místo, na které se dostal před dvěma týdny po výhře v Cádizu.

Na přeloženou olympiádu do Tokia se dostane šedesát hráčů z redukovaného žebříčku k jednadvacátému červnu příštího roku. Liesera by mělo 179. místo nyní posunout asi na 50. pozici (olympijský žebříček bude aktualizován až během dne).

Triumfem v Challenge Tour získal Lieser plnou kartu na elitní European Tour a pokud se mu na ní bude příští rok dařit, mohl by si nominaci do Tokia udržet.

Motivace má plno. Především si ji pěstuje u hráčů, kteří už dokázali uspět na elitní evropské túře. „Není to nemožný úkol. Kamarád Hurly Long vyhrál Itálii. Se Sami Valimäkkim jsme hráli loni hráli Pro Golf Tour, nyní je ve světové stovce, vyhrál turnaj European Tour a zahrál si na US Open. Člověk vidí, že to jde. Nebyl jsem horší než oni. Měl jsem méně turnajů, přitom jsem byl bodově na jejich úrovni. Kluci mě svými výkony motivují. Říkám si: kde seš ty, proboha? To se spokojíš se třicátým místem?,“ mračí se.

Vzhledem k tomu, že Lieser má výrazný bodový polštář oproti konkurenci, je poměrně pravděpodobné, že by se mohl stát prvním českým golfistou na olympiádě. Před čtyřmi lety v Riu de Janeiru hrála v ženské kategorii Klára Spilková.