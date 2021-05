Cink v Novém Městě skončil čtvrtý, hvězdy ze silnice ukázaly sílu

Trať ve Vysočina Aréně, kde se už tradičně jezdí závody Světového poháru v olympijském cross country, patří k těm techničtějším, tudíž náročnějším. A i proto ji takoví hračičkové jako Mathiu van der Poel nebo Nino Schurter mají tak rádi. Po neděli se k nim zařadil také Thomas Pidcock, který už zde slavil i dřív v kategorii do 23 let, teď k tomu dodal ve svých jednadvaceti letech také prvenství v elitě.

Britský závodník, kterého letos angažovala silniční stáj Ineos Grenadiers, jde ve stopách Van der Poela. Své síly poměřují už delší dobu v cyklokrosu a od letoška také na silnici a v lese po kořenech a dalších nástrahách cross country.

Že to jsou cyklističtí blázni, v dobrém slova smyslu, je jasné na první pohled. O zábavě, kterou si s Van der Poelem užije při tréninku na horském kole, hovořil několikrát i českých závodník Zdeněk Štybar. A Pidcock? Ten přijel z minulého dějiště SP v německém Albstadtu do Prahy, kde nasedl na své silniční kolo a v rámci tréninku na něm dojel až do Nového Města na Moravě.

„Teď už ale odjedu autem,“ smál se při rozhovoru pro Českou televizi rodák z Leedsu. Po výkonu, který předvedl, si trochu odpočinku zaslouží. Už v prvním kole společně s Van der Poelem ukázali, že ostatní soupeři jsou nahraní a oni by měli znovu být těmi nejlepšími. Mladý Pidock to také dokázal. Ve třetím kole Nizozemci nastoupil a během čtvrtého kola už si vytvořil solidní náskok. „Soustředil jsem se na svůj výkon. Na začátku jsem testoval nohy, cítil jsem, že mi to pojede, tak jsem za to vzal a odjel ostatním.“ Takto jednoduché to podle popisu Brita bylo.

V neděli měl opravdu mnohem víc sil než Van der Poel, který část závodu bojoval sám se sebou, což vyústilo v to, že jej dojel Švýcar Mathias Flückiger. Ten se nejprve držel za první dvojicí společně s českým bikerem Ondřejem Cinkem, tomu ale ujel a snažil se totéž provést i Van der Poelovi. Jenže MVDP v posledních dvou kolech znovu ožil a alespoň o toto malé vítězství v souboji se Švýcarem se připravit nenechal. Do cíle však dojel rovnou minutu za Pidcockem.

Další minutu za nizozemským přízrakem pak cílem projel Cink. Český reprezentant bral čtvrtou příčku také v minulém dílu SP v Německu. „Určitě musím být spokojený, protože pódium se vždycky počítá. Vylepšil jsem si tady své skóre zase o jedno místo. První i druhé kolo bylo dobré, pak jsem se trochu zahltil, jak jsem se snažil jet s nimi vepředu. Ale nakonec se mi to zase rozjelo,“ popisoval Cink.

Třicetiletý Čech, který v červenci také bude bojovat v Tokiu, přiznal, že podmínky na trati mu příliš nesvědčily. „Nehrály mi do karet, bylo to uklouzané. Pokoušel jsem se všechno jezdit, ale ne vždycky to vyšlo,“ doplnil Cink.

Závod žen vyhrála Loana Lecomteová z Francie. Češkám se příliš nedařilo, nejlepší z nich Tereza Tvarůžková skončila na 29. místě.

SP v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě (Žďársko):

Ženy elite (22,2 km): 1. Lecomteová (Fr.) 1:25:13, 2. Battenová (USA) -1:39, 3. McConnellová (Austr.) -1:51, 4. Ferrandová-Prévotová (Fr.) -2:10, 5. Richardsová (Brit.) -2:27, 6. Indergandová (Švýc.) -2:50, ...29. Tvarůžková -7:26, 34. Čábelická -8:36, 51. Štěpánová -11:19, 61. Czeczinkarová (všechny ČR) -13:02.

Muži (26,1 km): 1. Pidcock (Brit.) 1:20:55, 2. M. van der Poel (Niz.) -1:00, 3. M. Flückiger (Švýc.) -1:15, 4. Cink (ČR) -2:00, 5. Sarrou (Fr.) -2:21, 6. Hatherly (JAR) -2:28, ...51. Vastl -8:11, 53. Škarnitzl -8:23, 81. Jelínek -1 kolo, 98. Paprstka, 112. Ševců, 119. Bartek všichni -2 kola, 129. Vobecký (všichni ČR) -3 kola.

Průběžné pořadí SP (po 2 závodech): 1. M. van der Poel 570 b., 2. Pidcock 490, 3. Koretzky (Fr.) 483, 4. Schurter (Švýc.) 435, 5. M. Flückiger 419, 6. Sarrou 375, 7. Cink 354, ...48. Škarnitzl 51, 69. Vastl 17.