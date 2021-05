Cink před Novým Městem: Výkonnost je dobrá. Van der Poelovi to tu svědčí

Ondřej Cink míří do cíle závodu ME v disciplíně cross country v rakouském Saalfeldenu • Pavel Mazáč

Ondřeje Cinka v cíli zlatého závodu mužů do 23 let přemohly emoce • Pavel Mazáč (Sport)

Čtvrté místo ze závodu Světového poháru v německém Albstadtu minulý víkend je velkým povzbuzením pro českého bajkera Ondřeje Cinka. Na domácí trati v Novém Městě na Moravě by mohl mít částečně výhodu, jenže…

„Bohužel stále tady nemůžou být diváci, bez nich je to takové smutné. Zdejší atmosféra, domácí prostředí, nám vždycky dávalo trošku energie navíc,“ posteskl si. Navíc zdejší trať má v oblibě i řada zahraničních závodníků včetně Mathieu van der Poela. Jaká byla příprava českého reprezentanta a jak je na tom, prozradil iSportu den před startem.

Je to už víc než rok, kdy se i sportovní svět musí vyrovnávat s pandemií koronaviru. Jaký byl pro vás?

„Samozřejmě nebyl úplně jednoduchý. Měli jsme ale štěstí, že jsme u nás v Česku celkem závodili a nakonec byly ke konci sezony i některé důležité závody, jeli jsme dva Světové poháry, mistrovství světa. Ale jinak to bylo jak na houpačce, co se mé výkonnosti týče. Na začátku to bylo dobré, byl jsem natěšený na sezonu, že jsem byl připravený, až to všechno pustí. Ale nakonec se to zase obrátilo, přišla další vlna covidu, to mě sejmulo dolů. Ten rok byl hodně o hlavě.“

Program SP v Novém Městě na Moravě PÁTEK 18.00 - short track ženy 18.45 - short track muži SOBOTA 9.30 – XCO (olympijské cross country) junioři 11.15 - XCO juniorky 15.00 - XCO muži U23 16.30 - XCO ženy U23 NEDĚLE 11.20 - XCO ženy Elite 15.20 - XCO muži Elite (závody vysílá živě ČT sport)

Vy jste navíc ani sezonu neodjel úplně celou...

„Vynechal jsem mistrovství Evropy. Po MS jsem byl nachlazený a měl jsem toho už plné zuby, nechtělo se mi závodit.“

Jak moc komplikovala pandemie přípravu na odložené olympijské hry a také ostatní závody?

„Trénovat jsme my profesionální sportovci mohli celkem dobře. Olympijská sezona ale nebyla, takže jsme to ten rok nemuseli řešit. A teď už příprava jde v pohodě, s celou situací už je to lepší. A dá se říct, že až na testování to máme my profíci bez omezení.“

COVID-19 jste sám na začátku roku prodělal. Jak moc vás to zbrzdilo?

„Bylo to náročné. Návrat po něm nebyl úplně jednoduchý. Měsíc jsem byl úplně mimo, nemohl jsem se dostat zpět do tréninku, protože to v těle mělo ještě nějaké následky a chvíli trvalo, než to odeznělo. Takže to bylo i psychicky náročné. Nevěděl jsem, jestli se to zlepší nebo ne, jestli budu mít nějaké následky, jestli se vůbec vrátím na výkonnost, kde jsem byl. Ale naštěstí se to všechno povedlo a je to bez následků.“

Máte za sebou jeden díl SP, předtím jste jel menší závody. Jaká je vaše současná forma?

„V Itálii a Rakousku to byly docela dobré závody, byla to kategorie HC a byla tam konkurence jako na svěťáku. Dařilo se mi tam, takže výkonnost byla super. Jsem rád, že se to potvrdilo i na SP v Albstadtu minulý týden. Forma by měla být dobrá, tak uvidíme.“

Všude se nyní závodí bez diváků, ale doma v Novém Městě na Moravě je to ještě smutnější pohled, že?

„Ano, byl bych radši, kdyby tady mohli být. Bez diváků je to celkově takové smutné. Do Nového Města jsem se vždycky těšil, protože to byla výhoda českých závodníků, ta atmosféra, domácí prostředí. Dávalo nám to trošku energie navíc. Takže mě to mrzí.“

Je pro vás výhodou znalost domácí trati?

„Trať samozřejmě znám dobře, ale spousta ostatních závodníků tady jezdí každý rok a už ji mají nastudovanou taky. Takže to asi až tak úplně výhoda není. Všichni závodníci říkají, že to tady patří mezi jejich oblíbené tratě, takže myslím, že ji mají zmáknutou všichni.“

V Novém Městě na Moravě zbylo po biatlonistech poměrně dost sněhu, ještě nedávno tam byly zbytky bílé pokrývky. Neděsilo vás to trochu?

„Nene, byl jsem tady a bylo to jen na stadionu a tratích biatlonu, protože tam sníh byl dovezený. V lese žádný nebyl, takže to bylo v pohodě.“

Po nedávných vedrech už všechen sníh zmizel?

„Ještě na běžkařských tratích někde je.“

V Novém Městě budou i Mathieu van der Poel a Tom Pidcock. Co o těchto dvou můžete říct?

„S Pidcockem jsem závodil minulý týden, předtím ne, protože jezdil kategorii do 23 let. S Van der Poelem už jsem jezdil, ale znám je hlavně z televize. (smích) Vím, jak závodí cyklorosy a na silnici, což je neuvěřitelné. Patří mezi top závodníky, nejlepší na světě a teď je těžké s nimi závodit i na bajcích, protože jsou fakt talentovaní a umí jezdit všechny disciplíny. Jsem ale rád, že proti nim můžu závodit a snažit se jim konkurovat, což mě motivuje. Ale opravdu to není jednoduché a je to ta top úroveň.“

V Albstadtu jste je ale minulý víkend porazil oba, když jste skončil čtvrtý, zatímco Pidcock pátý a Van der Poel sedmý.

„Ano, porazil jsem je oba, což jsem rád. Ale teď přijde jiný závod, jiná trať a Van der Poelovi to tady sedí mnohem víc než v Albstadtu. Takže ho teď očekávám na předních pozicích.“

V silničním a koneckonců i cyklokrosovém světě je Van der Poel vnímaný trochu jako postrach. Jak je to u horských kol?

„Samozřejmě, když se řekne, že bude startovat Van der Poel, je hned jasné, že to bude těžký závod a že z toho udělá nepříjemnou záležitost. Viděli jsme to i teď v Albstadtu, že hned v prvním kole za to zkusil vzít. Sice neměl svůj den, takže to neudržel, ale mohli jsme vidět jeho aktivitu hned od začátku. Takže si myslím, že takhle to bude i teď.“

Máte informace, jak ho vnímá Nino Schurter, který měl dlouhou dobu prakticky neotřesitelnou pozici bajkové jedničky?

„Říkal, že i pro něj je to obrovská motivace do tréninku, že tady má někoho, kdo ho poráží. Motivuje ho to do další práce, aby byl zase nejlepší.“

Součástí víkendu SP je i short track. Jak vám tato disciplína sedí?

„Úplně mi nesedí, je to hodně rychlé, výbušné, což mi tolik nevyhovuje. Ale taky záleží na trati. Když je to třeba jako ve Val di Sol, kde je to těžší, s menším kopcem, víc na výkonnost, není to tak rychlé, tak to mi třeba vyhovuje. Ale Albstadt a Nové Město moc ne.“

Takže se víc těšíte na nedělní závod?

„To určitě.“