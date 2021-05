Cink v Novém Městě skončil čtvrtý. Mezi ženami jasně vládla Lecomteová

Třicetiletý Cink se na domácí trati držel od začátku v popředí, a přestože se mu vzdalovaly medailové pozice a jel dlouho osamocený, dokázal udržet cenné čtvrté místo. Na Pidcocka měl ztrátu přesně dvou minut.

Vítězný Brit, jemuž se loni podařilo ve Vysočina Areně vyhrát při obou startech ještě v kategorii do 23 let, rozhodl skvělou jízdou ve druhé polovině závodu. S minutovou ztrátou přijel do cíle Nizozemec Mathieu van der Poel, čtvrt minuty po něm dorazil Švýcar Mathias Flückiger. Až sedmý byl švýcarský fenomén Nino Schurter.

Jednadvacetiletá Francouzka Lecomteová navázala na svůj triumf z Albstadtu. Zvítězila s velkým náskokem 99 sekund před nejrychlejší ženou pátečního short tracku Haley Battenovou z USA. O dalších 12 sekund později dojela do cíle třetí Rebecca McConnellová z Austrálie. Čtvrtá skončila francouzská hvězda Pauline Ferrandová-Prévotová, která v pátek po bolestivém pádu za závodu odstoupila.

Biker Ondřej Cink dojel v závodě SP v cross country v Novém Městě na Moravě stejně jako před týdnem v Albstadtu čtvrtý







11 zobrazit galerii

Lecomteová oslavila třetí triumf v olympijské disciplíně cross country ve SP. Vedle minulého víkendu slavila ve Vysočina Areně už loni, kdy se na novoměstské trati uskutečnily na přelomu září a října v jednom týdnu dva závody. Ten druhý pak vyhrála trojnásobná mistryně světa Ferrandová-Prévotová.

„Dnes to byl hodně těžký závod, ale cítila jsme se velmi dobře, ještě lépe než minulý víkend v Albstadtu. Postupně jsem zvyšovala svůj náskok a dojela si pro vítězství. Mám velkou radost, jak to dopadlo,“ uveda Lecomteová.

Tvarůžkové se podařilo napravit dojem z Albstadtu, kde byla z českého kvarteta naopak nejhorší a obsadila 76. místo. Na Lecomteovou ztratila téměř sedm a půl minuty. Kousek za ní zůstala Jitka Čábelická, která dojela na 34. místě. Karla Štěpánová byla 51. a Jana Czeczinkarová 61.

SP v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě (Žďársko):

Ženy elite (22,2 km): 1. Lecomteová (Fr.) 1:25:13, 2. Battenová (USA) -1:39, 3. McConnellová (Austr.) -1:51, 4. Ferrandová-Prévotová (Fr.) -2:10, 5. Richardsová (Brit.) -2:27, 6. Indergandová (Švýc.) -2:50, ...29. Tvarůžková -7:26, 34. Čábelická -8:36, 51. Štěpánová -11:19, 61. Czeczinkarová (všechny ČR) -13:02.

Muži (26,1 km): 1. Pidcock (Brit.) 1:20:55, 2. M. van der Poel (Niz.) -1:00, 3. M. Flückiger (Švýc.) -1:15, 4. Cink (ČR) -2:00, 5. Sarrou (Fr.) -2:21, 6. Hatherly (JAR) -2:28, ...51. Vastl -8:11, 53. Škarnitzl -8:23, 81. Jelínek -1 kolo, 98. Paprstka, 112. Ševců, 119. Bartek všichni -2 kola, 129. Vobecký (všichni ČR) -3 kola.

Průběžné pořadí SP (po 2 závodech): 1. M. van der Poel 570 b., 2. Pidcock 490, 3. Koretzky (Fr.) 483, 4. Schurter (Švýc.) 435, 5. M. Flückiger 419, 6. Sarrou 375, 7. Cink 354, ...48. Škarnitzl 51, 69. Vastl 17.