Cinka čeká třetí olympiáda a má nejvyšší cíle: Navázat na úspěchy Kulhavého

„Snažil jsem se na olympiádu moc nemyslet, abych si na sebe nebral tlak a nervozitu. Soustředil jsem se na přípravu, které jsem dal sto procent, a myslím si, že jedu dobře připravený. Uvidíme, na co to bude stačit,“ řekl Cink před odletem do Tokia.

Oproti původním plánům se rozhodl zrušit závěrečné soustředění a připravoval se doma. „Myslím si, že to bylo pro psychickou pohodu lepší,“ uvedl. Člen polského týmu Kross Racing má už dostatek olympijských zkušeností a pokusí se je prodat. „Na předešlých Hrách jsem byl dost mladý a výkonnost nebyla jako teď. Výsledky ze světových závodů jsou nyní super, takže by asi byla blbost jet tam s ambicemi (na umístění) třeba do desátého místa. Dal jsem si nejvyšší cíle a doufám, že to dopadne,“ řekl Cink.

Rád by navázal na medailové úspěchy Jaroslava Kulhavého z Londýna a Ria. „Když to nedopadne, tak se svět nezboří. Jsou přede mnou další závody,“ doplnil s tím, že v Riu byl hodně nervózní. „Už jsem tam jel s ambicemi a cílili jsme jen na jeden den. Hodně jsem se na to zaměřoval a pak to nedopadlo. Teď jsem se soustředil na celou sezonu a neupínal se na Tokio.“

Po úspěchu v Les Gets je ale dobře naladěný. „Bylo hodně důležité, že se mi podařilo dojet vepředu. Hlavně jsem si posílil motivaci pro trénink, mohl jsem se připravovat s čistou hlavou,“ uvedl Cink. Za zlepšenými výkony jsou i změny v přípravě.

„V posledních dvou letech se hodně změnila. Dříve jsem se připravoval v posilovně jen v zimě, ale teď jsme trénovali intenzivně i mezi závody v létě. Cítím, že mi to silově hodně pomohlo. Horská kola se hodně mění, zrychlila se a už to není jen o jezdění na kole,“ uvedl.

Zejména z pohledu psychiky jej posílila i sezona 2017, kterou strávil na silnici a jezdil za elitní tým Bahrajn Merida. Před čtyřmi lety se představil i na Tour de France. Oproti většině závodů v sezoně však bude mít Cink a spol. v Tokiu o jednoho hvězdného soupeře více.

Ze silnice se zpět do terénu chystá Nizozemec Mathieu van der Poel, jenž byl na letošní Tour de France šest dní ve žlutém dresu. „Všichni viděli, jak v prvním týdnu řádil. Myslím si, že přijede stoprocentně připravený, a bylo vidět, že to ani na Tour nepodcenil a po prvním týdnu odstoupil. Ukázal, že to bere hodně vážně,“ řekl Cink.