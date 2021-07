Krpálek před bojem: Půjdeme do toho po hlavě! Medaile všechny nakoply

V starobylé hale Budókan s osmiúhelným stropem ho čeká olympijský boj. Dny před ním trávil Lukáš Krpálek v místech, kde učil judo sám Jigoro Kano, muž, který toto umění stvořil. Kouzlo místa je na jeho straně. Proti němu bude v pavouku váhy nad 100 kilogramů stát sestava nebezpečných protivníků, s většinou má negativní bilanci. „Jsme na olympiádě, tady si člověk lehkého soupeře nevybere. Bereme, co nám los nadělil, určitě do toho půjdeme po hlavě,“ slibuje Krpálek.

Program Lukáše Krpálka OH Judo – muži – nad 100 kg 1. kolo – 04.00 (Krpálek má volný los do 2. kola) Finálový blok – 10.00

Jak jste strávil poslední dny před turnajem?

„Jsem hrozně rád, že tréninky můžou probíhat právě na Kodokanu. Pro mě je to domácí místo, kde jsem strávil spoustu času. Když tam můžu před takovým vrcholem trénovat, je to jenom dobře. Vždycky, když tam přijedu, užívám si to maximálně.“

Trénink v Kodokanu, závod v Budókanu, je to stejný scénář jako před dvěma lety při vašem zlatém mistrovství světa. Posiluje vás to?

„Když jsem přišel do Kodokanu, měli jsme vybranou stejnou tělocvičnu, kde jsme trénovali při mistrovství světa. Samozřejmě, že jsem si na to vzpomněl. Tohle mi rozhodně projelo hlavou, že se zase připravuju na stejném místě.“

Jak se po dvou letech slavná hala Budókan změnila?

„Vypadá skoro stejně jako při mistrovství světa. Nějaké změny tam jsou, ať už vyvýšená žíněnka, jiné bannery, všude olympijské kruhy... V rozcvičovně, místech, kde jsem byl na mistrovství světa, všechno vypadá stejně. Byl to krásný pocit se tam vrátit po dvou letech a procházet místy, kde se mi podařilo získat skvělý úspěch.“

Teď vás čeká nový boj. Co říkáte na možnosti prvního kola, Němce Johannese Freye, nebo Íránce Mahjouda, který reprezentuje tým uprchlíků?

„Freye se mi podařilo dvakrát porazit na zemi. Díval jsem se na video, jak jsem se s ním pral, snažil jsem se něco málo nastudovat. Stejně tak Íránce, s kterým jsem jednou prohrál. Sám si nedokážu tipnout, s kým se utkám. Musím se přichystat na oba možné soupeře a být maximálně připravený porazit oba dva.“

Pro případné čtvrtfinále se vám rýsuje Niozemec Grol, asi váš nejméně oblíbený soupeř ze všech…

„Já bych se nerad připravoval na Grola a nějakým způsobem podcenil první zápas. V tuhle chvíli se maximálně soustředím na první duel. Co se týče Grola, kdyby k tomuhle duelu mělo dojít, víme, co nesmíme dělat, co by na něj mělo platit. Bude to extrémně taktický zápas, kde za žádnou cenu nesmím udělat chybu. On je soupeř, který umí chyby velmi dobře potrestat. To mu nemůžu nabídnout.“

Jaká je atmosféra v českém týmu poté, co vodní slalomář Lukáš Rohan a fleretista Alexander Choupenitch získali první medaile?

„Atmosféra tady je úžasná. Je znát, že se pro český tým podařilo získat medaili. Každého to hrozně nakoplo. Doufám, že budeme pokračovat a medailí bude co nejvíc.“

Potkal jste se s vaším velkým kamarádem Jiřím Prskavcem, kterého čeká boj o medaili ve stejný den jako vás?

„Samozřejmě jsme se viděli, probrali jsme spoustu věcí. Bavili jsme se o závodech, přípravě. Oba dva jsme říkali, že nás nesmírně mrzí, že se nesmíme navštívit jako v Riu. Den před mým závodem jsem tam byl podpořit jeho, on pak zase mě. Ale budeme na sebe myslet, budeme si držet palce a vzájemně se podporovat.“