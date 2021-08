Bijec Procházka o Krpálkovi: To, co dokázal, je pro Japonce velkolepá věc

Dva velcí čeští bojovníci. To, co dokázal Lukáš Krpálek v judu, je unikátní ve světovém měřítku. Svými schopnostmi v boji si ale říká o pozornost světa i Jiří Procházka v MMA. Český gladiátor se osobně zná se zlatým judistou a má pro něj jen slova chvály. „Je takový, jak ho vychovalo judo. Upřímný člověk a pokorný zápasník,“ říká osmadvacetiletý bijec.

Málokdo dokáže tak zhodnotit výkon Lukáše Krpálka jako další bojovníci. Nejúspěšnější Čech na poli MMA Jiří Procházka byl z jeho představení na Hrách v Tokiu nadšený a považuje olympijského šampiona za velikou inspiraci.

Co říkáte na úspěch Lukáše Krpálka na Hrách v Tokiu?

„Předvedl krásný výkon. Vystupňovaný tak, jak to má v zápase být, když jde do tuhého. Ukázal srdce, že to opravdu chce. Bylo nádherný něco takového vidět. Je to o to větší úspěch, že vítězství dosáhl v jiné váhové kategorii. O to usilují často šampioni v mé disciplíně. Je první, kdo něco takového dokázal v judu.“

A jak hodnotíte jeho finálový zápas?

„Dotáhl to bravurně. V zlomové chvíli zvolil přesně techniku, kterou soupeře přehodil na záda. Úžasný moment. A to držení… Bylo jisté, že se z toho Gruzínec nevymotá. I kdyby měl chcípnout, tak ho prostě udrží. Nádhera!“

Vy sám jste zažil Japonsko zblízka, několikrát jste tam zápasil a stal se šampionem organizace Rizin. Jedná se o zemi, kde mají bojová umění velikou tradici. Jak přijmou Krpálkův úspěch?

„Už ho moc dobře znají, byl tam mnohokrát. A pro Japonce je to, co dokázal, velkolepá věc. O něco víc na nás jako na Česko budou mít lepší náhled. Ale oni nás mají celkově rádi.“

S Lukášem Krpálkem se osobně znáte, už jste se spolu někdy i potahali?

„To bohužel ještě ne. Ale určitě rád bych s ním někdy potrénoval a vyzkoušel si jeho somatotyp. Je fakt velkej, silovej, nafýzovanej, opravdu těžký soupeř.“

Nicméně díky čemu je takovým bojovníkem?

„Myslím, že to, co dělá většinu skvělých sportovců tím, kým jsou. A to je srdcový výkon. Dát do toho prostě max. Srdce, upřímnost, nebát se jít bojovat o všechno, dát do toho celý svůj život, opravdu všechno. A pak jsou třeba ty krásné taktické vlastnosti a technické schopnosti, které dokážou podobní individuálně výjimeční jedinci využívat.“

A jaký je po lidské stránce?

„Takový, jak ho vychovalo judo. Upřímný člověk a pokorný zápasník. Neznáme se ještě extra dlouho, ale můžu říct, že je takový, jaký má být ryzí sportovec. I když se podíváte na jeho osobní život, ženu, děti… Vše je jak z pohádky. Správňák.“

Často o své sportovní kariéře mluvíte jako o cestě. Čím je pro vás cesta Lukáše Krpálka?

„Velkou inspirací! Už jenom to, jaký ohlas to vzbudilo. Skrz to mě až trochu mrzí, že nejsem účastníkem takových sportovních slavností, jako jsou olympijské hry. Ale na druhou stranu vím, že pokud bude MMA na olympiádě, tak jedině v amatérské podobě, tedy v chráničích a podobně. A to mě úplně extra neláká. Mně se na profesionálním MMA líbí ten čistý boj. Ať chce, kdo chce, může si v něm prosadit jakoukoliv techniku, jakékoliv věci. Je to s minimálním okleštěním o ten syrový boj.“

Co říkáte na to, že vy a Krpálek jste světově zazářili jako zápasníci? Dva z jedné země.

(pousměje se) „Teď už jen, aby tam předvedl něco pořádného i Artur Omarov a můžu právoplatně říct, že nemusím nikam jezdit do světa kvůli kvalitním sparingpartnerům, stačí být jen v Česku, prostě. (směje se) Jo, máme tady spoustu talentů, jen to sportovní zázemí by se mohlo trošku zlepšit, aby to nestálo jen na individuálních výkonech sportovců, kteří mají výrazně odlišný mindset.“

Paráda, Lukáši! Famózní judista Krpálek získal pro Česko už třetí zlato z Tokia!