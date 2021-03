Plavkyně Závadová už dva roky trénuje v Austrálii. "Mama B" pomáhá mladším

Plavkyně Barbora Závadová se kvůli koronavirovým opatřením už dva roky nepodívala domů. V australském Sunshine Coast, kde žije a trénuje, však nadále jde za svým cílem dostat se na olympiádu do Tokia. I díky tomu, že v Austrálii protiepidemiologická opatření, na rozdíl od Česka, zabrala. „Mou přípravu to ovlivnilo loni, ale teď jsme v normálu,“ říká Závadová.

Řídí se heslem Go hard or go home. Domů teď nemůže, takže jí nezbývá než ve snaze o olympijské Tokio tvrdě dřít na druhém konci světa. Závadová v Sunshine Coast trénuje pod vedením kouče Michaela Sageho a v klubu Kawana Waters Aquatic Centre se může připravovat podle představ. Před rokem ale byla situace odlišná.

„I když se o tom moc neví, opatření tady byla po dlouhou dobu. Třeba až do srpna jsem nemohla vycestovat dál než padesát kilometrů, potom až do října bylo omezení dvě stě kilometrů,“ líčí Závadová. „Dodnes máme tzv. covid check in, takže pokaždé když jdeme do restaurace, kavárny, kina, tak se musíme zaregistrovat, aby trasování pozitivních případů bylo jednodušší. Některé věci, které Češi odmítají dělat, nám mnohokrát pomohly zabránit velkému šíření covidu…“

I v Austrálii byly před rokem bazény několik měsíců zavřené. Elitní plavci ale mohli trénovat aspoň v oceánu.

„Po čase se otevřelo pár bazénů, ale mohl být jen jeden člověk na dráze, člověk si musel zakoupit vstup a zablokovat si dráhu,“ vysvětluje Závadová.

Bronzové medailistce z mistrovství Evropy 2012 a páté z MS 2015 bylo nedávno osmadvacet a ve své tréninkové skupině, která sdružuje plavce od 17 do 26 let, je tak nejstarší.

„Občas mi říkají mama B, ale to mi nevadí,“ usmívá se Závadová. „Ráda jsem se ujala být jejich lídrem. S trenérem jsme si sedli nejen z tréninkového hlediska, ale taky lidsky. Mám v plánu zůstat v klubu i po skončení kariéry. Většina plavců jsou mezi nejlepšími ve své věkové kategorii, jeden klučina je nadějný krauler, který už začíná prohánět ty nejlepší k Austrálii.“

Jistotu startu na olympijských hrách v Tokiu má zatím šest českých plavců, ale Závadová mezi nimi chybí. Ke startu na olympiádě potřebuje na dlouhé polohovce zaplavat čas 4:38,53 minuty, na posledním mistrovství světa v korejském Kwangdžu před dvěma lety jí ale k němu scházelo přes deset sekund. V zimě překonala motivační krizi a je odhodlaná se o úspěch porvat.

„Všechno se mi zdálo daleko a dva roky bez pořádné pauzy se na mě projevily a já byla bez energie,“ vzpomíná Závadová. „Naštěstí to přešlo, a dopředu mě žene můj stanovený cíl, zaplavat dobře a pokusit se nominovat na olympijské hry.“

Zatímco jádro českého týmu se připravuje na květnový evropský šampionát v Budapešti, Závadová především kvůli koronavirovým restrikcím zůstane v Austrálii a pokusí se olympijský limit zaplavat tam.

„Na mistrovství Evropy se nechystám. Jelikož Austrálie má pořád zavřené hranice, v případě odletu domů bych se nemohla vrátit zpět. A momentálně tady mám trenéra, školu a práci, a nic z toho se mi zrovna dvakrát nechce opustit,“ vysvětluje Závadová. „V květnu tady máme Sydney International Meet, takže na tyto závody se budu připravovat.“

Čeká ji tvrdá práce, domů do Česka se jen tak nedostane.

„Tahle otázka je pro mě hodně citlivá, protože domov mi chybí a nevím, kdy se tam normálně podívám,“ říká Závadová. „S rodinou jsem se viděla v loňském roce, kdy mě přijeli navštívit. Ale v Česku jsem byla naposledy dva roky zpět a jen na dva týdny, což bylo hodně málo… Tak snad brzy!“