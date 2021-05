Seemanová o zlatém momentu na ME. Nebul, budu taky, řekla trenérce

Ty první chvilky po životním vítězství… Barbora Seemanová i její trenérka Petra Škábová je mají pořád před sebou. Co prvního si řekly? „Nebul, nebo budu taky. A potom, kouči, je to doma!“ usmívá se Seemanová při vzpomínce. Včera si ji přivezla vlakem z Budapešti, ale moc dlouho ve zlatém rozjímání zůstat nehodlá.

Finiš na dvoustovce kraulem byl pořádně napínavý, před Italkou Federikou Pellegriniovou jste vyhrála o dvě setiny sekundy. Věděla jste hned, že jste zlatá?

„Já do každého závodu vstupuji stejně. Vždycky mám v hlavě, že chci překonat sama sebe, zaplavat, co to jde, co se s trenérkou učíme. Když jsem dohmátla, byla jsem tak vyčerpaná, že jsem skoro neměla sílu se otočit na tabuli. Nevěděla jsem, že je to vítězný dohmat. Nejdřív jsem slyšela, jak na tribuně řvou, jak trenérka skáče. Pak jsem se otočila a viděla jsem jedničku u mého jména.“

Jak reagovala poražená světová rekordmanka Pellegriniová?

„Byla trošku zklamaná, asi si nemyslela, že prohraje, nakonec to nedohmatila. Já jsem jí potom podala ruku, říkala jsem jí: dobrá práce. Ona to opětovala. Taky mi gratulovala.“

Mistryně Evropy! To zvoní, už jste si na to za těch pár dní zvykla? Dá vám to sebevědomí se s podobnými hvězdami prát i v budoucnu?

(úsměv) „Ještě jsem si nezvykla, že jsem mistryně Evropy. Tady na těch závodech jsem měla strašně moc startů. Jak jsem postupovala ze semifinále do finále, neměla jsem čas přemýšlet, z kolikátého místa jdu. Nastupovala jsem do call roomu s tím, že nevím, na jaké dráze plavu. Kromě té dvoustovky jsem nevnímala, vedle koho stojím. Za ty roky jsem se otrkala a nastavila si to tak, že mě nerozhodí, že stojím vedle Federiky, že ji musím porazit.“

Trenérka Petra Škábová: „Pamatuju si naši první světovou soutěž na mistrovství světa v krátkém bazénu 2016, kdy nastoupila vedle Katinky (Hosszúové). První padesátku se držela, pak to málem nedoplavala…“

Jak na tuhle zkušenost vzpomínáte?

„V Česku jsem byla vždycky zvyklá, že závod otevírám já, že jsem na těch vedoucích pozicích. Jenže tam jsem to rozjížděla o dvě sekundy rychleji, skoro na světovém rekordu. Prostě jsem to strašně přepálila, byla jsem úplně v šoku.“

Máte teď vyšší ambice směrem k olympiádě? A nebojíte se většího očekávání?

„Ten výsledek to nijak neovlivnil. Já jsem motivovaná furt stejně. Já jedu na olympiádu, že se chci dostat do finále, udělám pro to všechno. Nezáleží, jestli jsem teď přijela s medailí nebo se čtvrtým místem. Můj cíl je jasný nějaký ten pátek, toho se držím. A média? To mě moc netrápí. Nijak se navážu na to, co by chtěla veřejnost. My makáme furt, jak jsme zvyklé. To, že jsem vyhrála Evropu, nic neznamená. Na olympiádě chci být ještě lepší.“

SEEMANOVÁ NA ME 50 metrů kraul 8. 100 metrů kraul 7. 200 metrů kraul 1.

Je pro vás titul povzbuzení?

„Obrovské. Je to taková odměna za práci, kterou máme. Makáme hodně, nešetříme se, obětujeme tomu dost. Je to pro mě neskutečná motivace, že se to vyplácí, že to děláme dobře, že v tom máme pokračovat.“

Co ještě můžete zlepšit?

„Tady jsme akorát krásně viděli, že v plavání většinou rozhodujou setiny, detaily, v kterých jsme tentokrát byly lepší než soupeřky. Na detailech už nějakou dobu pracujeme, ať na provedení záběru, detailních úsecích závodu. Nikdy člověk nebude stoprocentně spokojený, všechno se dá postupně vylepšovat.“

Napadlo by vás, že takhle skončí první akce po složitém koronavirovém roku?

„Mě by to nenapadlo, ani kdyby nebyla celá ta koronavirová siutace. Nejsem ten typ člověka, který by sledoval evropské, světové žebříčky, ani s trenérkou to nesledujeme. Jela jsem na Evropu jako na každou jinou, co jsem v minulosti jela. Měla jsem cíle, co chci. Ale netipla bych si, že tady budeme takhle sedět.“

Na co se teď nejvíc těšíte?

„Na svoji postel. Já se těším, až si lehnu. Zítra mám úplné volno. Budeme úplně v klidu, já jsem na šampionátu nakonec měla jedenáct startů, jsem celkem vyčerpaná. Těším se, že se trošku zavřu, vyklidním, dobře najím, vyspím…“